Buffon è morto in un incidente stradale? La fake news impazza sui social

“Buffon è morto in un incidente stradale”, attenzione alla fake news. L’intero territorio italiano è in quarantena, milioni di italiani sono reclusi o quasi in casa e qualche buon tempone si diverte a far girare bufale sui social network. Dopo la falsa notizia di Cristiano Ronaldo che avrebbe deciso di destinare gli hotels di sua proprietà ad uso ospedaliero per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, si sta diffondendo da stamattina su Whatsapp un messaggio che recita “L’Italia è in lutto, Gigi Buffon è morto in un incidente stradale”. In realtà è una fake news e in molti stanno mettendo in guardia le persone con il messaggio: “ATTENZIONE: Sta girando la foto di Buffon morto in un incidente. Non aprite è un virus e non accettate la chiamata +39-3476301066 è un virus. Fonte RAI”. Si tratta quindi di una catena di Sant’Antonio pericolosa poiché, nel momento in cui si clicca erroneamente il link, si installa un virus che azzera il credito del dispositivo e può accedere a dati personali e bancari. Non è la prima volta che le fake news prendono di mira Buffon dal momento che già tre anni fa si era sparsa la voce di una sua presunta morte in un incidente aereo. Attenzione quindi alle bufale.