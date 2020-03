La Serie D di calcio come tutto lo sport italiano è bloccato a causa dell’emergenza Coronavirus ma ovviamente nella quarta serie nazionale le squadre non essendo professionistiche e avendo pochi introiti non terminare la stagione rischierebbe di portare al collasso la maggior parte delle formazioni soprattutto quelle con poche possibilità economiche, ma ovviamente la salute viene prima di tutto, è sempre bene chiarirlo.

Il campionato è strutturato con ben nove gironi (due da venti squadre e sette da diciotto) per un totale di 166 club e dunque non sarà affatto facile concludere la stagione regolare con annessi playoff e playout; per ora lo stop ufficiale è fino al 3 aprile ma nei prossimi giorni quasi sicuramente il Governo emanerà il decreto di allungare il periodo visto la situazione ancora molto critica del Covid-19.

Serie D, la situazione nei nove gironi

L’ultimo turno di campionato si è giocato domenica 1 marzo (ma non tutti quanti), questa è la situazione attuale da dove i singoli gironi dovranno riprendere a giocare, ricordando che quelli A e B essendo formati da venti formazioni dovranno disputare trentotto giornate, mentre tutti gli altri trentaquattro.

Girone A: 26.a giornata

Girone B: 28.a giornata

Girone C: 28.a giornata

Girone D: 25.a giornata

Girone E: 27.a giornata

Girone F: 27.a giornata

Girone H 27.a giornata

Girone I: 27.a giornata

Ad oggi l’ipotesi più plausibile è che si possa tornare in campo solamente il primo weekend di maggio perchè prima non sembra proprio possibile e se ciò avvenisse la stagione finirebbe il 28 giugno e dunque giusto in tempo visto che il 30 giugno scadranno i contratti di molti giocatori compresi i vari prestiti. Ovviamente si dovrà giocare anche la finale di Coppa Italia (andata e ritorno) che vedrà di fronte Città di Fasano-Folgore Caratese.

Ora vediamo come si potrebbero incastrare tutte le date dei nove gironi compresi playoff e playout.

Serie D, ecco le date possibili

Domenica 3 maggio: Girone A (26° turno), Gironi B e C (28°), Girone D (25°), Gironi da E a I (27°)

Mercoledì 6 maggio: Girone A (27°), Girone B e C (29°), Girone D (26°)

Domenica 10 maggio: Girone A, E, G, H, I (28°), Gironi B e C (30°), Girone D (27°)

Mercoledì 13 maggio: Caronnese-Verbania (recupero girone A)

Domenica 17 maggio: Girone A, E, G,H, I (29°), Gironi B e C (31°), Girone D (28°)

Mercoledì 20 maggio: Girone A, E, G,H,I (30°), Gironi B e C (32°), Girone D (29°)

Domenica 24 maggio: Girone A, E, G,H, I (31°), Gironi B e C (33°), Girone D (30°)

Mercoledì 27 maggio: Gironi B e C (34°), Girone D (31°)

Domenica 31 maggio: Girone A, D, E, G, H, I (32°), Gironi B e C (35°)

Mercoledì 3 giugno: Gironi B e C (36°)

Domenica 7 giugno: Girone A, D, E, G, H, I (33°), Gironi B e C (37°)

Mercoledì 10 giugno: Finale di Coppa Italia (Città di Fasano-Folgore Caratese)

Domenica 14 giugno: Girone A, D, E, G, H, I (34°), Gironi B e C (38°)

Domenica 21 giugno: semifinale playoff e andata playout

Domenica 28 giugno: finali playoff e ritorno playout.

Ovviamente se il campionato non potrà proseguire, bisognerà vedere se congelare le classifiche per le eventuali promozioni in Serie C e per le retrocessioni in Eccellenza, oppure annullare tutto, ma tutto questo si scoprirà solo più avanti, con la speranza di tornare a giocare con l’emergenza Coronavirus che sarà un bruttissimo ricordo.

Serie D, classifiche prime cinque posizioni al momento della sospensione