Calciomercato Roma: si punta ai parametri zero

In questo momento l’economia mondiale è in forte crisi a causa della terribile pandemia in atto e in giro non ci sono molti soldi da spendere cosicché anche le società italiane devono trovare rinforzi col minor esborso di denaro.

Il tutto a causa di mancanza di introiti legati ad incassi casalinghi e a diritti televisivi che per una squadra di calcio vuol dire tantissimo quindi, per il prossimo calciomercato, si punterà a soluzioni a parametro zero.

In giro ce ne sono diversi e interessanti di calciatori che avendo finito il loro corso nelle rispettive squadre potrebbero approdare in altri lidi e la Roma calcio ci punta non dovendo far fronte ad alcun costo.

Come già riportato ieri uno di questi calciatori è Mario Gotze in alternativa a Mkhitaryan ma, ce ne sono altri che nello scacchiere di mister Fonseca si troverebbero a meraviglia: tra questi c’è Jack Bonaventura del Milan che sarebbe un ottimo rinforzo per la società giallorossa.

Oltre al centrocampista marchigiano la Roma segue altri profili come per esempio Viktor Kovalenko dello Shakhtar Donetsk che è molto giovane e sarebbe un contento di approdare in Italia oltre al solito Xherdan Shaqiri che ha già avuto un’esperienza all’Inter.

Inoltre in ballo c’è sempre El Shaarawy che pur di rinunciare a tanti milioni di euro farebbe carte false per il suo ritorno in giallorosso.

Infine la Roma in questi mesi punta sempre a Dries Mertens che col Napoli non ha ancora firmato il rinnovo ma un preaccordo tra le parti c’è stato.