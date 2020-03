Calciomercato Roma: tentazione Gotze

Il campionato di calcio in questo momento nerissimo a causa dell’emergenza Coronavirus è fermo ma il calciomercato è sempre in continuo fermento.

Per quanto riguarda le trattative, la Roma ne sta avviando una particolarmente suggestiva e concerne un ex campione del mondo e cioè proprio il match winner della finale 2014 tra la Germania e l’Argentina: Mario Gotze.

Il forte esterno tedesco è in scadenza di contratto a giugno col suo attuale club, il Borussia Dortmund e già da adesso sarebbe libero di firmare con qualunque società voglia senza alcun esborso di denaro per il suo ingaggio.

Nella squadra attuale in questa stagione sta vedendo il campo non sempre ed ha totalizzato solo 19 gare realizzando 3 goal per complessivi 596 minuti, mentre in passato ha disputato sempre delle ottime prestazioni sia coi gialloneri che col Bayern Monaco.

Il direttore sportivo Petrachi sa che sul calciatore ci sono anche altre squadre come Inter e Napoli e per sbarazzarsi della concorrenza ha già avviato i contatti.

Del resto si tratta di un calciatore che ha solo 27 anni e nello scacchiere di mister Fonseca sarebbe una perfetta mina vagante come ha dimostrato anche in nazionale dove ha disputato 63 partite realizzando 17 goal.

Le trattative anche secondo la Bild, uno dei principali quotidiani sportivi tedeschi sono ben avviate.