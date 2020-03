Catanzaro-Bari. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ il Catanzaro di mister Gaetano Auteri ospita il Bari di mister Vincenzo Vivarini, il match è valido per la 30.a giornata del girone C di Serie C e si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza ‘coronavirus’ che sta colpendo il paese da circa 2 settimane. I calabresi occupano la 7.a posizione in classifica con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi ed 11 sconfitte) e sono reduci da 3 sconfitte consecutive contro la Virtus Francavilla in trasferta per 4-0, la Reggina in casa per 0-1 e nell’ultimo turno il Potenza per 2-0 in trasferta. I ‘galletti’, invece, occupano la 2.a posizione in classifica con 59 punti (16 vittorie, 11 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 2-1 dello stadio ‘San Nicola’ contro l’Avellino. Catanzaro-Bari sarà diretta dal signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, coaudiuvato dai signori Dario Garzelli di Livorno e Claudio Barone di Roma 1.

Catanzaro-Bari, come seguire il match in tv e streaming

Catanzaro-Bari sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) ma sarà possibile guardare la gara anche in streaming sia su Rai Play che su su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Da questo turno fino al prossimo 3 aprile le gare saranno trasmesse in chiaro su Eleven Sports, vista l’emergenza ‘coronavirus’.