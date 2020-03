Cavese-Potenza. Alle ore 17.30 al ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Cavese di mister Salvatore Campilongo ospita il Potenza di mister Giuseppe Raffaele, il match è valido per la 30.a giornata del girone C di Serie C e si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza ‘coronavirus’ che sta colpendo il paese da circa 2 settimane. I padroni di casa occupano la 13.a posizione in classifica con 37 punti (9 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna di Caserta contro la Casertana per 2-0. I lucani, invece, occupano la 4.a posizione in classifica con 55 punti (16 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da 3 vittorie consecutive contro la Viterbese in trasferta per 1-3, il Teramo sempre in trasferta per 0-1 e contro il Catanzaro in casa per 2-0. Cavese-Potenza sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coaudiuvato dai signori Daisuke Emanuele Yoshikawa e Giorgio Rinaldi, entrambi di Roma 1.

Cavese-Potenza, come seguire il match in tv e streaming

Cavese-Potenza non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Da questo turno fino al prossimo 3 aprile le gare saranno trasmesse in chiaro su Eleven Sports, vista l’emergenza ‘coronavirus’.