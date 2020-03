Chelsea FC guarda in casa Juventus per uno scambio top

Il portiere numero 1 della Juventus, Wojciech Szczesny, è finito sotto l’occhio di numerosi club europei, dopo avere sottratto il posto di titolare all’ormai 42enne Gianluigi Buffon. Un club inglese è alla ricerca di un nuovo portiere ed il portiere polacco potrebbe essere ben voluto a Londra. Il Chelsea di Frank Lampard è alle porte.

Il Chelsea vuole rimpiazzare Kepa

Il Chelsea vuole rivedere la posizione del suo attuale portiere Kepa Arizabalaga, autore di prestazioni buone ma non eccellenti per le qualità pretese dal club londinese. Ci vuole più sicurezza tra i pali ed ecco che gli occhi si sono direzionati verso due due grandi nomi.

Neuer è la priorità del Chelsea

Il primo nome ci porta in Germania, in casa Bayer Monaco. Manuel Neuer è sempre stato considerato uno dei portieri più forti al mondo, lo conferma la lotta costante per il primato con il nostrano Gigi Buffon. Il portiere tedesco, in forza al Bayer da ben 9 anni, ha un contratto che sta per scadere nel 2021 e la società non sembra intenzionata al rinnovo del portiere campione del mondo in Brasile 2014, infatti nel frattempo ha proceduto all’acquisto di un nuovo estremo difensore 23enne, Alexander Nübel, dallo Schalke 04. Neuer, però, non vorrebbe ancora lasciare il club, rispettando così il contratto con il Bayer Monaco, ma percepisce che il suo spazio da titolare potrebbe cominciare a ridursi considerevolmente. Il Chelsea, quindi, sta puntando gli occhi in Italia per avere una valida alternativa.

L’alternativa del Chelsea si chiama Szczesny

Decisamente più giovane l’alternativa che il Chelsea tiene sott’occhio in Italia. Wojciech Szczesny può essere sicuramente un rimpiazzo di spessore per Kepa. Il portierone della Juventus ha grandi numeri quest’anno, sia in campionato che in Champions League: è primo in Italia per tiri parati e secondo in Europa dopo Allison del Liverpool. Il suo contratto è stato da poco rinnovato fino al 2024, quindi i Blues per accaparrarselo dovrebbero sicuramente sborsare una cifra considerevole. Ma sarebbe comunque un investimento rispetto al 34enne Manuel Neuer.

Il Chelsea tenta la Juventus con Jorginho

Szczesny potrebbe rivelarsi, inoltre, una chiave di scambio importante. Per farlo arrivare a Londra, il Chelsea potrebbe usare Jorginho come pedina di scambio, sapendo che la Juventus ha da tempo il desiderio di far ritornare in Italia il centrocampista della nazionale italiana, soprattutto ora che a Torino c’è Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Napoli e al Chelsea. La Juventus, mai come ora, ha bisogno di un perno di centrocampo che sappia fare la differenza in una squadra che lì in mezzo, quest’anno, sta avendo molte difficoltà.

A questo punto la domanda è lecita. Se lo scambio tra Juventus e Chelsea dovesse avvenire, chi prenderà il posto in porta di Szczesny?