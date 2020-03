Cosenza – Cittadella : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle ore 21:00, si ritorna in campo con la Serie B con la ventisettesima giornata. In simultanea con tutte le altre partite del campionato, il Cosenza ospiterà allo Stadio San Vito i veneti del Cittadella. Le due squadre navigano in acque totalmente opposte in classifica: da una parte abbiamo il Cittadella in piena corsa playoff, quinta e con ben 40 punti; dall’altra abbiamo i calabresi terzultimi con soli 24 punti collezionati.

La partita di questa sera sarà quindi di conferma per il Cittadella, che arriva da un deludente 0-0 con la Cremonese, e di ripresa del Cosenza, lontano 8 punti dalla salvezza. La gara di andata, giocatasi il 18 Ottobre scorso, vide trionfare sorprendentemente in trasferta il Cosenza per 1-3. Dopo il vantaggio casalingo conquistato al secondo minuto di gioco, i calabresi nella seconda frazione di gioco stravolsero il risultato con una doppietta di Bruccini e Baez. L’arbitro del match sarà Antonio di Martino della sezione di Teramo.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle 20:50, con un ampio pre partita e un focus sulla Serie B in generale, disponendo di un abbonamento a DAZN. Non sarà possibile invece seguirla sul canale DAZN 1 (canale Sky), occupato da un’altra partita di Serie B.