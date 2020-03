Crotone-Pisa. Alle ore 21 di martedì 3 marzo allo stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone i padroni di casa guidati in panchina da Giovanni Stroppa ospitano il Pisa di Luca D’Angelo, il match è valido per la 27.a giornata del campionato di Serie B, match che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I pitagorici occupano la 3.a posizione in classifica con 43 punti (13 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive contro il Pescara in casa (4-1) e nell’ultimo turno contro l’Entella in trasferta (1-2). I toscani, invece, occupano la 12.a posizione con 33 punti (8 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 1-0 contro il Perugia. Crotone-Pisa sarà diretta dal signor Prontera, coaudiuvato dai signori Robilotta e Palermo, mentre il quarto uomo sarà il signor Carella.

Crotone-Pisa, le probabili formazioni. QUI CROTONE- Stroppa si affiderà al 3-5-2 con Cordaz tra i pali; Golemic, Marrone e Cuomo comporranno la linea difensiva; a centrocampo spazio per Gerbo, Benali, Barberis, Messias e Molina con Simy ed Armenteros di punta. QUI PISA- D’Angelo risponderà con il 4-3-1-2 con Gori in porta; in difesa spazio per Belli, Caracciolo, Benedetti e Lisi; i tre di centrocampo saranno Gucher, De Vitis e Pinato con Minesso alle spalle dei due attaccanti Marconi e Masucci.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Benali, Barberis, Messias, Molina; Simy, Armenteros. All. Stroppa.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Belli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Pinato; Minesso; Marconi, Masucci. All. D’Angelo.

Crotone-Pisa, come seguire il match in tv e streaming

Crotone-Pisa, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 27.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.