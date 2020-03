Emergenza Coronavirus, per l’Equipe la Uefa annuncerà lo slittamento dell’Europeo

Con la positività al Coronavirus di Rugani e Gabbiadini, con la relativa quarantena di tutti i calciatori di Juventus, Sampdoria, Inter e Verona, anche il mondo del calcio è stato colpito da questo virus che si sta diffondendo in tutto il Mondo.

In virtù di ciò oltre alle partite già annullate di Inter e Roma, rispettivamente contro il Getafe e Siviglia, non si giocherà sicuramente il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la Juventus e il Lione.

Ormai sembra chiaro che le varie competizioni calcistiche europee, anche per evitare l’ulteriore diffusione del Coronavirus, debbano essere sospese fino a quando questa situazione sarà quanto meno migliore e meno pericolosa possibile per gli stessi calciatori e addetti ai lavori.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, nella riunione che si terrà tra i vertici della UEFA, ci sarà l’annuncio dello slittamento dell’europeo e della sospensione delle competizioni che dovrebbero riprendere una volta terminata questa emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

Con lo slittamento dell’Europeo itinerante che era in programma a Giugno, sarà consentito sia alla Uefa ma anche alle varie Federazioni calcistiche che hanno e stanno sospendendo i vari campionati, di portare a conclusione tutte le competizioni nel mese di Giugno.