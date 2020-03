La 28ma giornata sembra favorire il rientro e le speranze dell’Olimpia Milano, che torna alla vittoria grazie ad una tripla allo scadere di Micov nell’overtime piegando la resistenza di una temibile e diretta concorrente per i quarti di finale, come il Valencia.

I ragazzi di Messina vincono la loro sfida personale con la sfortuna per 83 a 81 e regalano almeno una gioia sportiva a tutta la Lombardia in quarantena.

Il Khimki sorprende il Fenerbahce per 82a 68 grazie al top-scorer Shved, autore di 23pt.e a Jerebko e Booker, entrambi con 15pt.

Per I turchi il piu prolifico e’ stato Muhammed con 13pt.,delude,invece,Luigi Datome, fermo a 5pt. in 15minuti in campo.

Pronto riscatto dei capoclassifica dell’Anadolu, che superano l’Olimpiakos per 91a79, facendo indirettamente un favore all’Armani, che nel prossimo turno se la vedra’ proprio con i greci al Palaforum d’Assago.

Prestazione mostruosa di Larkin, che segna la bellezza di 40pt. nei 33minuti in cui e’ stato in campo, per gli ellenici, Ellis fa 14pt. ed il suo compagno di squadra Buycks 11.

La sorpresa arriva questa volta da Belgrado, dove la Stella Rossa vince con merito sul gia’ qualificato Maccabi di Tel Aviv per 92a76.

Gli eroi sportivi della partita sono stati Punter e Baron, che hanno messo a segno 22pt.ciascuno, mentre per gli israeliani il solo Dorsey ha giocato all’altezza della situazione segnando 19pt. Mai stata in discussione la vittoria per i croati.

Il fanalino di coda del Bayern sfiora l’impresa di battere il Barcellona, che si trovava sotto di 8pt.(69-77) a pochi minuti dalla fine, quando gli spagnoli iniziano a spingere sull’acceleratore e rifilano un break di 3 triple consecutive, che li ha portati in vantaggio per poi concludere la pratica per 83a80. Mirotic risulta migliore dei suoi con 28pt., seguito da Higgins con 16; per I tedeschi invece, Monroe fa 19 pt. e lo 14pt.

Il Bayern era arrivato ad accumulare un vantaggio di 11pt a fine terzo quarto (68a57) ma negli ultimi 10minuti il Barcellona fa il Barcellona e con un netto parziale di 26a12, porta a casa una soffertissima vittoria.

Il Baskonia del sempre bravo italiano Polonara, beffa nel finale l’Alba di Berlino per 73a72 e,dopo essere stata sempre in svantaggio , cambia ritmo nell’ultimo periodo e resta attaccata al tram dei quarti.

Shengelia e’ il miglior realizzatore con 24pt.per gli iberici, Eriksson con16pt per i teutonici.

Nelle gare di giovedi’ 5marzo lo Zenit vince sorprendentemente dopo un tempo supplementare contro un’ altra diretta avversaria di Milano, come lo Zalgiris per 76a75. I migliori realizzatori sono stati Landale per i lituani con 27pt.e Albicy con 19pt per i russi.



Il CSKA Mosca fa il suo dovere di squadra piu’ forte ed espugna il campo del Panathinaikos per 97a66. Per i moscoviti, Hillard e James segnano rispettivamente 21 e 18pt., per i greci, Thomas chiude a 12pt e Calathes a 10.

Il Real Madrid vince con il Lione-Villeurbanne per 87a78 una gara molto equilibrata e combattuta fino al terzo quarto. Carroll con 19pt. e Causeur con 15 pt. vincono la classifica di migliori realizzatori della serata ; per l’Aves Jean-Charles centra 13pt. e Maledon 12.



Come su scritto, Milano supera il Valencia per 83a81, grazie alla buona prova della difesa e dei suoi attaccanti di razza, come Rodriguez con 16pt. e al salvatore della squadra Micov, che ne fa 13.

Il valenciano Abalde realizza 21pt. e il suo compagno di squadra Dubljevic 19.

Grazie a questa vittoria Ettore Messina torna a sperare di salire sul treno dei desideri, che significa ottavo posto, e visto il calendario delle ultime sei giornate, potrebbe rientrare prepotentemente alla ribalta.

Tolte le prime 5 che gia’ sono qualificate , per le restanti 3 ci sara’ una vera e propria lotta fino alla fine, dove almeno 10-11 squadre si contenderanno l’ambito traguardo.

Risultati 28ma giornata:

Giovedi 5 marzo

Zenit-Zalgiris. (66-66) 76-75 dopo 1t.s.

Panathinaikos-Cska M. 66-97

Real M-Aves-Lione. 87-78

Valencia-Olimpia (65-65) 81-83 dopo 1t.s.

Venerdi 6 marzo

Khimki-Fenerbahce 82-68

Anadolu-Olympiacos 91-79

Stella Rossa-Maccabi. 92-76

Barcellona-Bayern 83-80

Baskonia-Alba B. 73-72.

Classifica:

1 Anadolu Efes. 48pt. Qual.

2 Real M. 44pt. Qual.

3 Barcellona 44pt. Qual.

4 CSKA M. 38pt. ?

5 Maccabi. 38pt. Qual.

6 Panathinaikos. 28pt.

7 Khimki. 26pt.

8 Fenerbahce. 26pt.

9 Zalgiris K. 24pt.

10 Valencia. 24pt.

11 Olympiacos. 24pt.

12 Olimpia M. 24pt.

13 Baskonia. 24pt.

14 Stella Rossa. 22pt.

15 Aves-Lione. 20pt.

16 Alba Berlino. 18pt.

17 Bayern M. 16pt.

18 Zenit San P. 16pt.

Prossimo turno:

Giovedi 12 marzo

CSKA-Alba B. ore 18:00

Anadolu-Valencia. ore 18:30

Maccabi-Baskonia ore 20:05

Milano-Olympiacos. ore 20:45

Real Madrid-S.Rossa ore 21:00

Venerdi 13 marzo

Khimki-Bayern M. ore 18:00

Fenerbahce-Panathinaikos ore 18:30

Asvel-Zenit. ore 20:45

Barcellona-Zalgiris ore 21:00.