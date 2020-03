La sospensione di gran parte dei campionati a livello internazionale, ha toccato pure la Germania. Sia la Bundesliga che la Zweite Bundesliga, sono state costrette allo stop causa coronavirus. La lega calcio tedesca però non si è persa d’animo e ha voluto creare un qualcosa di virtuale. Unica soluzione necessaria in questo periodo dove le persone dovranno restare rinchiuse in casa per i prossimi mesi.

La DFL infatti, ha preso la decisione di organizzare un torneo di FIFA 20 online, intitolato Bundesliga Home Challenge. Questa competizione comprende 26 squadre provenienti dalla massima divisione tedesca e dalla seconda divisione. Avrà inizio sabato alle ore 15:30. Un’iniziativa sicuramente importante per tutti coloro che non vogliono fare a meno del calcio in questo momento, anche se il requisito necessario per essere competitivi è quello di essere un buon gamer di FIFA 20.

Il gioco di calcio più famoso al mondo continua a intrattenere in questo periodo bruttissimo per l’umanità, riuscendo a strappare un sorriso per via dei post social pubblicati dai calciatori. Intenti a giocare con la propria PlayStation o X-Box One al gioco della EA Sport, sempre più una dipendenza per gli amanti di calcio di tutto il globo. Speriamo che almeno questo torneo andrà in porto, a differenza di varie competizioni online organizzate e poi sfumate all’ultimo secondo in questi ultimi giorni.