FIFA 20: FUT Birthday, Mbappe e Hazard cards da urlo! Svelati i valori del Team 1

L’evento FIFA Fut Birthday ha generato grande interesse in tutti gamers incalliti del più famoso videogame calcistico al mondo. Il Team 1 è stato svelato e in attesa del Team 2 , andiamo ad analizzare alcune delle card disponibili e svelate per un errore dalla pagina Twitter XBox UK. Le due card più interessanti e mostruose sono senza dubbio quelle di Kylian Mbappe e Eden Hazard. Entrambi potenziati e con 94 OVR.

Un overall così elevato ha fatto innalzare le già notevoli cards di base dei due campioni di PSG e Real Madrid, rispettivamente con 89 e 91 OVR. La card 94 OVR di Mbappe, ci offre un 99 di velocità che renderà il 21enne transalpino ancor più imprendibile. Impressione pure il 95 in dribbling così come il 92 di tiro, che garantirà al talento francese di segnare con facilità pure dal limite. Buono anche l’88 passaggi e 84 fisicità. 45 la difesa. Ruolo confermato ST.

Hazard invece vanta un 93 di velocità, inferiore a Mbappe ma pur sempre straripante. Il 96 di dribbling è il dato che contraddistingue il belga, mago nel superare gli avversari nello stretto. Il 90 di tiro è ottimo così come il 90 nei passaggi. Fisicità contenuta a 70 per l’ex Chelsea, mentre a livello difensivo il valore è 38. Entrambi i calciatori hanno piede debole 5 stelle e skills 5 stelle, così come tutti gli altri calciatori presenti come i vari Griezmann, Havertz, Rashford, Muniain, Sissoko e Saint-Maximin.