FIFA 20: FUT, i requisiti per la sfida Esprimi un desiderio

I gamers non possono fare a meno di giocare a FIFA 20. Tra tornei organizzati online da personaggi famosi o tv – spesso rinviati – e tornei ideati da alcune leghe calcio ufficiali, come il Bundesliga Challenge ideato dalla DFL, il videogioco di calcio più famoso del mondo vive un momento d’oro nelle competizioni online. Il coronavirus costringe le persone a rimanere a casa, dunque normale che ciò causi una proliferazione di gamers impegnati a cimentarsi nel calcio virtuale.

La modalità di gioco online più utilizzata su FIFA 20, rimane certamente FUT. Le sfide per assicurarsi dei calciatori che andranno a rafforzare la nostra squadra, sono sempre più avvincenti e in questo articolo vi forniremo i requisiti per intraprendere la sfida Esprimi un desiderio, presente su FIFA Ultimate Team, creata appositamente per il FUT Birthday.

I requisiti e i relativi premi in palio

Per poter accedere alla sfida Esprimi un desiderio, i requisiti sono i seguenti:

– NUMERO MINIMO GIOCATORI IN ROSA: 5

– MASSIMO 3 GIOCATORI DELLO STESSO CAMPIONATO

– MINIMO 5 GIOCATORI RARI

– VALUTAZIONE MINIMA DELLA SQUADRA: 78

– INTESA DI SQUADRA MINIMA: 75

– NUMERO DI GIOCATORI IN ROSA: 11

– PREMI: x1 GIOCATORI RARI 83+ (non scambiabili)

Questa sfida facente parte dell’SBC Challenge, sarà utile per costruire una squadra solida per la modalità FUT.