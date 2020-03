FIFA 20 FUT: TOTW 28, De Bruyne e Koulibaly sugli scudi

La tanto attesa squadra della settimana n.28 di FIFA 20 Ultimate Team è finalmente disponibile, nonostante tutti i maggiori campionati europei e internazionali siano stoppati per via della pandemia da COVID-19.

Il virus che sta stravolgendo le nostre vite non ha però fermato la EA Sport che ha diramato questo 11 ricco di sorprese.

Il programma Moments che la EA ha deciso di inserire su FIFA 20, va a dare risalto ai calciatori che si sono distinti in questo periodo dell’anno nelle passate stagioni. Sia a livello nazionale che internazionale. Protagonisti assoluti di questa top 11 sono il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne e il centrale difensivo del Napoli, Koulibaly. Altissimi gli overall dei due campioni: il belga passa da un OVR base di 91 a 95, mentre il senegalese aumenta di ben tre punti con il suo solido 91 OVR. Sotto la lista completa dei calciatori selezionati in questa TOTW 28:

De Bruyne 95

Koulibaly 91

Pepe 87

Nainggolan 87

Inaki Williams 87

Coman 86

Lucas Moura 85

Pepe Reina 84

Rafa 84

Schar 82

Debuchy 82

RISERVE

Fraser 84

Funes Mori 84

Machis 84

Mount 82

Dragowski 82

Gayle 81

Funes Mori 81

Huntelaar 81

Cardona 81

Hinterseer 80

Duric 76

Il TOTW 28 è già disponibile su FIFA 20 sulle piattaforme PlayStation 4, XBox One e PC. Le card di questa formazione saranno accessibili fino al 1 aprile. Buon divertimento a tutti i gamers!