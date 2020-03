FIFA 20: Haaland aumenta di OVR, tiro stratosferico per il norvegese!

Quasi tutti i campionati di calcio a livello internazionale potrebbero fermarsi per via del coronavirus, ma gli aggiornamenti che la EA apporta ai calciatori di FIFA 20, non cessano. Gli upgrade/downgrade del 10 marzo non hanno portato grossi cambiamenti nei giocatori più rappresentativi, o per quelli più in voga ultimamente. Tra i top players del gioco, possiamo citare il leggero aumento per quanto concerne i calci di rigore per Kevin De Bruyne: valore portato da 79 a 82. Oppure la stat intercettazioni nei confronti di Mats Hummels del Dortmund, ora aumentata da 90 a 91.

Cambiamenti notevoli li possiamo notare per quanto riguardano le stats di Alexander-Arnold del Liverpool. Il terzino destro inglese non sta vivendo il momento migliore della sua stagione, ma molti suoi valori sono aumentati: i suoi perfetti cross a girare così come il suo pregevole tiro dalla distanza, portano effetto da 84 a 86. Aumenta pure potenza tiro (+2 che gli vale un 79), così come tiro dalla distanza (ora 70). Aumentati di un punto pure resistenza, aggressività e visione. Ora rispettivamente a 87, 74, 82. Downgrade invece per Tadic. Il centrocampista dell’Ajax è stato abbassato in moltissime stats, portando così il suo OVR da 84 a 83.

Super Haaland fa sorridere il Dortmund, ma occhio anche a Guerreiro

Il momento positivo del Borrussia Dortmund, coincide con i potenziamenti notevoli per le due stelle Haaland e Guerreiro. Impegnati questa sera nell’ottavo di finale di Champions League, i due calciatori vantano ora un OVR di 80 e 83. Il prolifico norvegese incrementa la sua finalizzazione (ora 86), ma ciò che spicca è il +9 in potenza tiro, aumentato addirittura a 89. Un +6 anche per il tiro dalla distanza, mentre accelerazione e piazzamento salgono a 80 e 82. Si notano però due downgrade per precisione testa e controllo palla (64 e 76). Ottimo il potenziamento di Guerreiro. Il terzino portoghese del Dortmund, passa da 83 di OVR a 84, vedendosi aumentare stats importanti per un difensore come intercettazioni (81 upgrade di +5), consapevolezza difensiva (72), contrasto con i piedi (72) e scivolata (75). I gialloneri possono sorridere.