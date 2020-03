FIFA 20: il Team 1 FUT Birthday è disponibile, Mbappe 94 OVR!

È tempo di nuovi overall per i calciatori di FIFA 20 presenti nell’evento celebrativo del compleanno di FIFA Ultimate Team. L’evento in questione è il FUT Birthday. È disponibile da adesso il Team 1 per questa specifica modalità, formato da calciatori fortissimi e con un overall base mostruoso, ora ulteriormente lievitato per via di questo evento esclusivo. Impressionano gli overall di Mbappe e Hazard. Sia il talento del PSG che quello del Real Madrid, si vedono aumentare il proprio valore base: il francese passa da 89 OVR a 94, mentre il belga da 91 OVR a 94.

Due giocatori praticamente illegali e che daranno spettacolo in questa modalità FUT esclusiva. Sotto tutti i valori ufficiali di questo fantastico Team 1:

Mbappe 94

Hazard 94

Griezmann 92

Rashford 90

Havertz 90

Muniain 89

Sissoko 88

Saint-Maximin 88

Hernandez 88

Joao Cancelo 87

Guerreiro 87

Lozano 87

Djene 87

Correa 86

Gaitan 86

Questi calciatori saranno disponibili nei pacchetti fino al 3 aprile, momento in cui sarà rivelato il Team 2 di questo FUT Birthday. Spicca pure l’87 di overall per Lozano. Il messicano è stato premiato da EA Sports nonostante la sua stagione incolore tra le fila del Napoli. Eccellente il 92 di Griezmann, così come il 90 di Rashford e Havertz. Quest’ultimo confermatosi in questa stagione di Bundesliga tra le fila del Bayern Leverkusen e fortemente seguito dalla Juventus.