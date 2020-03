FIFA 20: Sancho super, è lui il POTM di febbraio in Bundesliga

Jadon Sancho non si ferma, nemmeno con il coronavirus. Il talento inglese in forza al Borussia Dortmund è il calciatore del momento in Germania. Le sue prestazioni sono stratosferiche e la sua crescita sta raggiungendo vette altissime, tanto da essere paragonato a Mbappe. Il doppio confronto in Champions con il bomber del PSG, è stato perso da Sancho ma ciò non gli ha tolto il POTM su FIFA 20 Bundesliga in questo mese di febbraio.

Una card notevole per il gioiello inglese, il quale vanta ora un 89 di OVR, contraddistinto da 92 di velocità, 95 dribbling, 83 di tiro, 40 di difesa, 85 di passaggi e 65 di fisico. Battuti concorrenti illustri come il compagno di squadra Hakimi, poi Gnabry, Kimmich, Kainz e Nkunku.

Sancho vs Mbappe, la sfida del futuro

Tale riconoscimento per Sancho è assolutamente meritato. Le sue prestazioni di qualità hanno una costanza impressionante. Il ragazzo avrà un futuro roseo nel calcio internazionale e il duo offensivo che sta formando con Haaland nel Borussia Dortmund, sta facendo impazzire tutte le difese avversarie in Europa. Il Manchester United lo sta monitorando con attenzione e i Red Devils vogliono fare di Sancho il nuovo Cristiano Ronaldo. A Manchester manca da troppo tempo un numero 7 degno di nota. Sancho sarà il calciatore del futuro insieme a Kylian Mbappe.