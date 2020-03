I giochi di calcio disponibili in modo gratuito grazie all’iniziativa Solidarietà digitale

In questa situazione di emergenza, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale,ha portato un iniziativa per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi. Questa iniziativa prende il nome di Solidarietà digitale .

Quali sono i servizi?

Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:

–lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate;

–leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone (tra cui riviste sportive e libri che parlano di sport);

–restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

–passatempi come dei videogiochi. Tra questi servizi è disponibile anche un gioco di calcio e per precisione si tratta di un gioco manageriale.

Il gioco sul calcio, di cosa si tratta?

Il gioco in questione è ScudettoMondiale.it . Si tratta di un gioco di calcio manageriale online e in questo modo avranno un passatempo in più per poter stare a casa. Il gioco è molto semplice, devi gestire una squadra di calcio online e prendere tutte le decisioni per portarla alla vittoria del campionato. Ti dovrai occupare del calcio mercato, dell’allenamento e della scelta del modulo e delle tattiche migliori da usare in ogni partita. In questo gioco ognuno potrà provare la sensazione di possedere una vera e propria squadra di calcio. Il gioco in questione era già gratuito prima di questa iniziativa, ma grazie a questo nuovo servizio, a tutti i nuovi utenti che si iscriveranno in questo periodo, verrà regalato il Pacchetto Argento per 3 mesi. Questo pacchetto darà diritto ad alcuni servizi gratuiti all’interno del gioco.