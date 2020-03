Già da qualche settimana l’allarme COVID-19 è diventato parte della nostra vita quotidiana, insieme alla paura di essere contagiati o di perdere un nostro caro. Tutti i medici, gli infermieri e i volontari italiani si sono mobilitati e hanno fatto e stanno ancora facendo tutto ciò che è nelle loro possibilità per salvare delle vite umane. Tanti paesi si sono messi in gioco per aiutarci a sconfiggere il Coronavirus, ma ci sono gesti, come quello di Lewandowski, che mirano a sconfiggere il COVID-19 alla radice.

Infatti, Robert Lewandowski ha dimostrato il suo spirito di squadra facendo una donazione non indifferente. Il celebre attaccante del Bayern Monaco e la sua compagna Anna hanno così deciso di devolvere 1 milione di euro per combattere il Coronavirus. L’hanno annunciato in un post di Instagram, da cui trapela tutta la loro sensibilità e la loro preoccupazione.

“Siamo tutti al corrente delle difficoltà che riguardano la situazione che ci circonda. Oggi, tutti noi giochiamo nella stessa squadra”, afferma Lawandowski.

Nel post non annuncia soltanto la sua decisione, ma esorta tutti i suoi seguaci ad essere responsabili, forti e ad aiutare il prossimo. “Bisogna essere forti in questa battaglia. Se possiamo aiutare qualcuno, facciamolo. Noi abbiamo deciso di donare 1 milione di euro per contribuire alla lotta contro il Coronavirus.”

Così, Lewa ripete ciò che telegiornali ed esperti dicono, ma trasmettendo anche un messaggio di speranza. Quest’emergenza non risparmia nessuno di noi, e se possiamo fare qualcosa per il bene comune non dobbiamo tirarci indietro. “Questa situazione riguarda ognuno di noi” afferma Lewandowski “quindi vi chiediamo di nuovo: seguite le istruzioni, ascoltate chi ne sa di più. Siate responsabili. Noi crediamo che presto torneremo alla nostra vita di sempre. Siamo tutti sulla stessa barca.”

https://www.instagram.com/p/B-AdC9uBGU2/