In Francia la Ligue 1 continua, seppur a porte chiuse. Il campionato francese riparte venerdì 13 marzo con Lione-Reims. Match particolarmente interessante per la Juventus di Maurizio Sarri, dato l’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro la compagine di Garcia. Incontro in programma la prossima settimana.

Il Lione non è assolutamente in un periodo idilliaco. Le ultime due sconfitte con PSG e Lilla, hanno tolto alcune certezze che la compagine di Garcia sembrava aver raggiunto. Il match di Coppa di Francia contro Mbappe & co. ha mostrato una certa fragilità difensiva dei prossimi avversari bianconeri: 6 reti incassate tra PSG e Lilla, lasciano ben sperare i bianconeri. Oltre alle lacune in difesa, Garcia dovrà far fronte all’assenza di un’uomo chiave in attacco come Depay. Ancora fermo ai box per infortunio.

L’impegno con il Reims, sarà probante senza dubbio dato che entrambe le squadre condividono gli stessi obiettivi. Il Reims è al quinto posto con 41 punti, uno in meno del Lione che è al momento in settima posizione. Gli uomini di Guion, hanno vinto due delle ultime quattro gare disputate. Tutte e quattro senza sconfitte. Calcio d’inizio ore 20:45, venerdì 13 marzo.

Lione-Reims streaming e diretta tv, dove vedere Ligue 1 venerdì 13 marzo

Il match di Ligue 1, Lione-Reims, in programma venerdì 13 marzo alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV, DAZN mette a disposizione degli abbonati l’app dedicata, facilissima da scaricare. Buona visione!