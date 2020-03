Livorno-Frosinone. Alle ore 21 di martedì 3 marzo allo stadio ‘Armando Picchi’ di Livorno i padroni di casa di Roberto Breda affrontano il Frosinone di Alessandro Nesta, il match è valido per la 27.a giornata del campionato di Serie B, match che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Gli amaranto sono ultimi in classifica con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna di Verona contro il Chievo per 0-1. I ciociari, invece, occupano la 2.a posizione in classifica (13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da sei vittorie consecutive, l’ultima è arrivata nel turno precedente allo ‘Stirpe’ contro la Salernitana per 1-0. Livorno-Frosinone sarà diretta dal signor Minelli di Varese, coaudiuvato dai signori Pagliardini e Miele, mentre il quarto uomo sarà il signor Baroni.

Livorno-Frosinone, le probabili formazioni. QUI LIVORNO- Breda si affiderà al 3-4-2-1 con Plizzari in porta; i tre difensori saranno Boben, Di Gennaro e Bogdan; a centrocampo spazio per Del Prato, Luci, Awua e Porcino con Marras e Marsura alle spalle dell’unica punta Ferrari. QUI FROSINONE- Nesta si affiderà al 3-5-2 con Bardi tra i pali; i tre difensori saranno Brighenti, Ariaudo e Capuano; a centrocampo spazio per Salvi, Rohden, Maiello, Haas e D’Elia; in attacco giocheranno Dionisi e Novakovic.

Livorno (3-4-2-1): Plizzari; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Luci, Awua, Porcino; Marras, Marsura; Ferrari. All. Breda.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, D’Elia; Dionisi, Novakovic. All. Nesta.

Livorno-Frosinone, come seguire il match in tv e streaming

Livorno-Frosinone, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 27.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.