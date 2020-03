Manchester United-Manchester City probabili formazioni: le scelte di Solskjær e Guardiola

Domenica 8 Marzo, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Premier League, massima serie inglese, tra Manchester United-Manchester City. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Old Trafford di Manchester dinanzi ad una grande cornice di pubblico. Il Manchester United si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. La squadra di Solskjær, infatti, ha vinto per 3-0 in casa contro il Watford ed ha pareggiato per 1-1 in trasferta contro l’Everton. Inoltre, i Red Devils hanno superato il Brugge nei sedicesimi di finale di Europa League ed hanno sconfitto il Derby County per 3-0 nel quinti turno di FA Cup. Il Manchester City, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive in Premier League. In particolare, la squadra di Guardiola ha vinto in casa per 2-0 contro il West Ham e per 1-0 in trasferta contro il Leicester. Inoltre, i citizens hanno vinto in finale di Coppa di Lega per 2-1 contro l’Aston Villa ed hanno superato per 1-0 lo Sheffield nel quinto turno di FA Cup.

Manchester United-Manchester City probabili formazioni

Manchester United-Manchester City probabili formazioni scelte da Solskjær e Guardiola in vista del derby.

Probabile formazione Manchester United (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Fernandes; Greenwood, Martial.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Bernardo.