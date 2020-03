Il momento altamente negativo che sta vivendo il Perugia di Serse Cosmi, non si arresta e la situazione del club umbro si fa sempre più pesante. Il Grifo è passato dall’obiettivo promozione a quello salvezza, nel giro di questi ultimi due mesi. Il ritorno di Cosmi non sta portando i risultati sperati. Il futuro del tecnico nel Perugia è appeso a un filo, anche se la società gli ha rinnovato la fiducia nonostante le ben cinque sconfitte consecutive. L’ultima in ordine di tempo con la capolista Benevento per 2-1.

SEGUI PERUGIA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

La squadra deve reagire assolutamente, ritrovando la voglia di vincere. In queste ultime cinque giornate, il Perugia ha realizzato solo una rete e il bomber del campionato, Iemmello, sembra essersi inceppato. L’attaccante non segna da sei giornate: l’ultima volta, coincide con l’ultima vittoria del Perugia prima di questa crisi. Contro la Juve Stabia, dove Iemmello ha realizzato una doppietta su calcio di rigore. L’impegno di sabato non sarà dei più abbordabili: al Curi arriva la Salernitana di Ventura. Compagine di vertice e a soli cinque punti dal secondo posto in classifica. I granata allenati dall’ex CT della Nazionale, hanno trionfato nella scorsa giornata contro il Venezia. L’obiettivo è quello di espugnare anche Perugia. Calcio d’inizio ore 15, sabato 7 marzo.

Perugia-Salernitana streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 7 marzo

Il match di Serie B, Perugia-Salernitana, in programma sabato 7 marzo alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti tv della Serie B 2019/20. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV, consigliamo di scaricare l’app DAZN sul proprio dispositivo. Buona visione!