Pescara-Ascoli : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La ventiseiesima giornata di Serie B si chiuderà con il posticipo tra Pescara e Ascoli questa sera alle ore 21, allo stadio Adriatico Cornacchia. Entrambe le squadre sono nella parte bassa della classifica, con gli abruzzesi che hanno collezionato 32 punti ricoprendo la quattordicesima posizione, e i marchigiani con un solo punto in meno in sedicesima posizione. Sarà dunque una partita delicata per le due compagini, le quali cercheranno di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. I pescaresi arrivano da un periodo difficile, con 3 sconfitte consecutive all’attivo, l’ultima delle quali incassata sul campo del Crotone. Per l’Ascoli invece, non ha disputato l’ultimo impegno di campionato contro la Cremonese per emergenza corona virus, mentre nell’ultima partita giocata ha perso 3-1 in casa dello Spezia. Nella partita d’andata al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, il Pescara si impose per 2-0 con le reti di Cristian Galano prima, e Massimiliano Busellato dal dischetto dopo.

Probabili formazioni:

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Busellato, Palmiero, Memushaj, Clemenza, Galano, Maniero.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Sernicola, Eramo, Petrucci, Brlek, Ninkovic, Scamacca, Trotta.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile a partire dalle 20:30, con un ampio pre-partita sulla serie B e su Pescara-Ascoli in particolare, su DAZN.