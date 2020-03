Premio Renato Cesarini 2020: a rischio la 5^ edizione

La 5^ edizione del prestigioso premio Renato Cesarini potrebbe slittare. O addirittura saltare. Il Live Gala si sarebbe dovuto svolgere nel mese di maggio nella regione Marche, ma il fenomeno Coronavirus continua a fare paura, con ripercussioni davvero troppo forti su tutto il calcio italiano e internazionale. Incerta dunque l’organizzazione: ad oggi vista la situazione tutto sembra davvero molto complicato. La macchina organizzativa del premio continua ad aspettare nuovi scenari, con una dose di fiducia a dire il vero piuttosto limitata, considerata la situazione molto critica.

La prestigiosa kermesse marchigiana, una delle più apprezzate dello scenario calcistico italiano, è legata alla figura dell’indimenticabile Renato Cesarini, originario di Castellaro di Senigallia nelle Marche, autentico simbolo del gol all’ultimo minuto. Nel corso degli anni il premio Renato Cesarini ha visto premiare personalità di spicco del mondo del calcio, della tv e del giornalismo, con l’obiettivo di attribuire riconoscimenti speciali a coloro che si sono contraddistinti nell’ultima annata, nonché di tenere alta l’attenzione sul disagio che ancora oggi vivono numerose persone e realtà imprenditoriali nelle Marche, regione devastata dal sisma degli ultimi anni.

Nelle passate edizioni del Premio Cesarini sono stati premiati personaggi del calibro di Zdenek Zeman, Arrigo Sacchi, Marco Tardelli, Eusebio Di Francesco, Giovanni Galli, Walter Sabatini, Fabrizio Ravanelli, Josè Altafini, Giancarlo Antognoni, Paulo Dybala, Ciro Immobile, Cristian Zapata e tanti altri. Nell’edizione 2019 tenutasi al Teatro Alfieri di Montemarciano e al Ristorante Seta di San Silvestro di Senigallia sono stati attributi prestigiosi premi a vari personaggi sportivi quali Pantaleo Corvino (Direttore Generale Fiorentina Calcio), Marco Tardelli, Daniel Ciofani (autore del gol più in extremis della serie A 2018-19), Giuseppe Giannini (ex calciatore Roma), Serse Cosmi (allenatore Venezia), Alessio Tacchinardi (Juventus), Sebastiano Rossi (ex numero uno del Milan), Odoacre Chierico (ex Inter e Roma), Sandro Sabatini (giornalista Mediaset), Guido D’Ubaldo (Corriere dello Sport e segretario nazionale Ordine Giornalisti), Guido Vaciago (Tuttosport), Luca Marchetti (Sky), Marco Lollobrigida (Rai), Daniele Bartocci (miglior giornalista under 30), Leondino Pescatore (Corriere Sport), Gaetano Imparato (Gazzetta dello Sport), Avv. Michele Briamonte, Furio Valcareggi (procuratore sportivo).