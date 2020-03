Recuperi Serie A: la 27.a giornata potrebbe essere slittata il 13 maggio con i recuperi del 26° turno il prossimo weekend

Purtroppo il campionato italiano di Serie A è nel caos più totale per il problema Coronavirus che sta attanagliando il paese in queste settimane e la Lega Serie A sta cercando di barcamenarsi per capire come recuperare le tante partite rinviate in questi due turni. Ora è al vaglio l’ipotesi di far giocare il prossimo weekend gli incontri non disputati tra sabato 29 febbraio e lunedì 2 marzo per non falsare troppo un torneo che rischia di impantanarsi proprio nella stagione dove la lotta scudetto sta vedendo tre formazioni in lizza.

Ovviamente con le semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì (Juventus-Milan) e giovedì (Napoli-Inter) il big match Juventus-Inter si giocherebbe lunedì 9 marzo alle ore 20.45 mentre le altre cinque gare Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Sampdoria-Verona spalmate tra sabato 7 e domenica 8. La situazione rimane comunque in alto mare e comunque pare che la decisione ufficiale si prenderà solamente mercoledì e dunque a solo tre giorni dagli anticipi della nuova giornata (la ventisettesima); mettere d’accordo tutti sarà un’impresa titanica ma si dovrà trovare un modo per andare avanti anche perchè con i campionati europei al via il 12 giugno, la Serie A dovrà finire obbligatoriamente il 24 maggio come previsto.

Ovviamente se tutto questo venisse ufficializzato, bisognerà capire se il 27° turno si disputerà mercoledì 13 maggio (ipotesi più probabile) oppure le giornate verranno slittate in progressione e dunque in quel turno infrasettimanale di maggio si giocherebbe la terz’ultima giornata (in programma domenica 10 maggio) con la finale di Coppa Italia posticipata a mercoledì 20 maggio (invece che il 13).

Questi intanto i recuperi ufficializzati della 26.a giornata:

Verona-Cagliari: 11 marzo ore 15

Torino-Parma: 11 marzo ore 18.30

Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria da definire successivamente