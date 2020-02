Reggina-Monopoli: streaming e diretta tv, dove vedere Serie C oggi 1 marzo

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Granillo di disputerà il match tra Reggina-Monopoli, valevole per la 29.a giornata di andata del campionato di Serie C girone C.

Reggina-Monopoli, presentazione del match

La formazione calabrese, capolista del girone meridionale del tecnico Domenico Toscano, dopo un mese di gennaio complicato, nelle ultime cinque gare ha ottenuto un pareggio e quattro vittorie: tre di misura per 1-0 sui campi di Vibonese e Catanzaro e in casa contro la Ternana, l’altra sempre al Granillo per 3-0 sulla Paganese che hanno portato il vantaggio sulla seconda, ovvero il Bari, a 10 punti (66-56) che a questo punto della stagione potrebbero rivelarsi decisive per la promozione diretta in Serie B che manca sullo Stretto dalla stagione 2013-14.

In questo momento il reparto chiave degli amaranto è senza dubbio la difesa che è imbattuta da ben 452 minuti e se questa impermeabilità dovesse continuare il primo posto sarebbe pressochè prenotato con largo anticipo.

Il Monopoli di mister Giuseppe Scienza sta disputando un ottimo campionato confermato dal terzo posto con 54 punti a -12 dalla capolista Reggina ma a solamente due punti dal secondo posto occupato ora dal Bari che di punti ne ha 56. Dunque per i pugliesi la seconda posizione come obiettivo non è più un sogno impossibile anche se nel penultimo turno c’è stata l’incredibile sconfitta interna contro la Sicula Leonzio per 1-0 che poteva dare ai biancoverdi addirittura il secondo posto in solitaria. Curiosamente in quest’ultimo periodo il Monopoli sta volando in trasferta dove viene da cinque successi consecutivi, mentre in casa sta avendo grosse difficoltà e a parte la vittoria sofferta contro il fanalino di coda Rieti per 1-0 si sono registrate tre ko e due pareggi.

Nella gara d’andata giocata in Puglia lo scorso 20 ottobre i calabresi vinsero per 2-1 grazie a due calci di rigore realizzati da Bellomo e Corazza, inframezzati dal momentaneo pareggio di Carriero.

Sono otto i precedenti al Granillo con gli ospiti avanti per due vittorie contro la sola dei padroni di casa e cinque pareggi; nella scorsa stagione il risultato finale fu di 3-1 per il Monopoli.

L’arbitro del match sarà Marco D’Ascanio di Ancona, coadiuvato dagli assistenti di linea Davide Moro di Schio (Vicenza) e Alberto Zampese di Bassano del Grappa (Vicenza).

Reggina-Monopoli, probabili formazioni

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Blondett; Garufo, De Rose, Sounas, Rubin; Denis, Sarao.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Tuttisanti, Giorno, Carriero, Donnarumma; Fella, Salvemini

Reggina-Monopoli, diretta tv e streaming

Il match della 29.a giornata del campionato di Serie C girone C tra Reggina-Monopoli sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per la visione della gara ci sarà una novità perchè oltre alla piattaforma Eleven Sport, il match si potrà vedere su LIVE NOW, una nuova piattaforma che trasmette eventi soltanto in pay per view e dunque senza abbonamento. Basterà registrarsi al sito www.live-now.com e selezionare l’evento da acquistare.

Reggina-Monopoli è disponibile a 2,99 euro.