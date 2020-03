Rivaldo: “Lautaro Martinez non è il giocatore ideale per il Barcellona. Meglio prendere Neymar”

Lautaro Martinez oggetto del desiderio del Barcellona? I consigli di Rivaldo. L’attaccante argentino dell’Inter sembra essere finito nel mirino del club spagnolo che farebbe carte false per portarlo al Camp Nou così da essere l’erede designato di Suarez. Il grande ex Rivaldo sembra non essere convinto dall’acquisto del Toro ed ha parlato così ai microfoni di Betfair: “DLautaro non sarebbe una soluzione. Neymar è sempre la mia priorità per rafforzare Barcellona. Martinez ha solo 22 anni. Deve ancora crescere e acquisire esperienza. Per adesso è un buon giocatore che potrebbe diventare un grande calciatore in un futuro. Credo che il Barcellona debba concentrarsi soprattutto sul riportare Neymar a casa. Ha 28 anni e ha ancora molto da dare. Sarebbe una grande mossa: conosce il club e ha una personalità che gli consente di fare la differenza senza temere di condividere le luci della ribalta con Messi. E immagino che anche Leo sia contento di riaverlo. Ronaldinho? Non l’ho più sentito da quando è stato arrestato in Paraguay. Posso solo incoraggiarlo e augurargli che tutto possa chiudersi per il meglio. Deve essere molto fastidioso trascorrere il tuo compleanno detenuto in un paese straniero. Ma sono convinto che quando tutto ciò finirà, Ronaldinho uscirà rafforzato”.