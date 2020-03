Rivoluzione Milan in vista. Boban ai titoli di coda

Rivoluzione in casa Milan, l’ennesima. Le voci sui contatti con il manager tedesco Ralf Rangnick non si sono attenuate e Boban di conseguenza non ha gradito tutta l’oscurità di questa manovra di mercato. Questo è il quadro rossonero, nel post weekend caratterizzato dal rinvio del match contro il Genoa.

Boban e Maldini dopo le prestazioni deludenti della squadra ad inizio campionato hanno deciso di puntare forte su Stefano Pioli, artefice della rinascita dei rossoneri a partire dai giocatori che fino a qualche mese fa erano sotto l’occhio del ciclone. L’amministratore delegato Gazidis non sembra viaggiare su questa direzione. L’apprezzamento nei confronti dell’ex tecnico della viola certamente c’è ma resta il mistero per quanto riguardano i contatti segreti con l’ex tecnico del Lipsia e attuale Head of sport and Development Soccer del gruppo Red Bull.

Tuttavia, la questione è solamente uno dei tanti disappunti tra i membri del club rossonero. Infatti, il mese di gennaio ha mostrato a tutti il filo spezzato tra Gazidis e Elliott da una parte, Maldini e Boban dall’altra. I primi volevano a tutti i costi proseguire con la linea verde, puntando a ringiovanire la rosa mentre gli ex giocatori del Diavolo hanno preferito adottare una soluzione più sicura: affiancare un giocatore esperto come Ibrahimovic per ritrovare quel sistema coeso, che mancava da troppo tempo.

Detto ciò non ci resta che aspettare l’esito dell’incontro al vertice di casa Milan per capire soprattutto il futuro di Boban, sicuramente più lontano da Milano da quanto trapela dalle ultime notizie.

Il dirigente croato infatti è l’indiziato numero uno per il licenziamento per le recenti dichiarazioni. Una decisione che sorprende tutti soprattutto in questo periodo, in cui il Milan ha ritrovato serenità in campo, visti i risultati e il gioco espresso dalla squadra. Ore calde insomma, non solo per il presente ma anche per il Milan che sarà. Quella di Boban, almeno nei giorni scorsi, doveva essere una questione da risolvere a fine stagione, quando la classifica è delineata e ci si confronta per il nuovo anno calcistico. Invece, il rapporto è ai titoli di coda o forse qualcosa già non andava da tempo e la dichiarazione di Boban non è stata altro che una goccia che ha fatto traboccare il vaso.