Serie B 2019-2020 27.a giornata, le partite di martedì 3 marzo: Perugia-Benevento il clou

Serie B. Si gioca il turno infrasettimanale nel campionato cadetto, su tutti spicca il match dello stadio ‘Curi’ tra Perugia e Benevento ma si intrecciano in questo turno promozione diretta con il secondo posto in palio ma anche zona playoff, salvezza diretta e zona playout. In questo martedì di Serie B sono otto le sfide in programma con 2 gare che si giocheranno mercoledì: Ascoli-Chievo alle 18.50 e Spezia-Pescara alle 21. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn.

Cosenza-Cittadella. Allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ il Cosenza ospita il Cittadella. Due squadre che lottano per du motivi differenti di classifica, i padroni di casa lottano per la permanenza in Serie B; mentre i veneti in teoria potrebbero puntare alla promozione diretta ma l’obiettivo dei playoff è quello più perseguibile. Le due squadre vengono da due pareggi, il Cosenza 1-1 in trasferta a Venezia; il Cittadella in casa 0-0 contro la Cremonese. Risultato dell’andata: vittoria 1-3 per il Cosenza.

Cremonese-Empoli. Allo stadio ‘Zini’ a porte chiuse la Cremonese ospita l’Empoli. I grigiorossi sono in piena zona playout e sono reduci dal pareggio esterno per 0-0 contro il Cittadella; gli azzurri sono ad 1 punto dalla zona playoff e dopo quattro vittorie di fila nel turno precedente è arrivata la sconfitta interna al ‘Castellani’ contro il Pordenone per 0-1. Risultato dell’andata: pareggio per 1-1.

Crotone-Pisa. Allo stadio ‘Ezio Scida’ il Crotone riceve il Pisa. I pitagorici sono terzi in classifica e puntano alla promozione diretta, nel peggiore dei casi si parlerebbe di playoff; gli ospiti puntano alla salvezza e attualmente hanno due punti di vantaggio sulla zona playout. Crotone reduce dalla vittoria esterna contro l’Entella per 1-2 a Chiavari; mentre il Pisa ha battuto all’ ‘Arena Garibaldi’ il Perugia per 1-0. Risultato dell’andata: pareggio per 1-1.

Livorno-Frosinone. Allo stadio ‘Picchi’ il Livorno ospita il Frosinone. Amaranto ultimi in classifica e con una salvezza difficile da raggiungere, infatti sono 10 i punti che separano la squadra di Breda almeno dai playout ma la vittoria di sabato scorso contro il Chievo in trasferta per 0-1 ha quantomeno riacceso le speranze in casa toscana; gli ospiti viaggiano lanciati verso la promozione ma comunque il Crotone, terzo, è a meno 3 dai ciociari, Frosinone reduce dalla vittoria interna per 1-0 contro la Salernitana. Risultato dell’andata: vittoria per 1-0 del Frosinone.

Perugia-Benevento. Allo stadio ‘Curi’ si gioca il match clou di questo turno infrasettimanale di campionato, Perugia contro Benevento. Gli umbri sono in caduta libera e non vincono da 4 turni in questo campionato, l’ultima sconfitta è arrivata sabato in trasferta contro il Pisa, per Iemmello e compagni la zna playoff è distante 4 punti ma bisogna anche guardarsi alle spalle, infatti la zona playout è a meno 2. Le ‘streghe’, invece, ormai devono solo iniziare a fare il conto alla rovescia in vista della promozione in Serie A, la squadra di Inzaghi è a + 17 dal Frosinone, secondo, e a +20 sul Crotone, terzo.

Risultato dell’andata: vittoria del Benevento 1-0.

Pordenone-Juve Stabia. Alla ‘Dacia Arena’ il Pordenone ospita la Juve Stabia. I ‘ramarri’ sabato scorso sono tornati alla vittoria nel amtch esterno del ‘Castellani’ contro l’Empoli vincendo per 0-1 riagganciando la zona playoff; le ‘vespe’ non vincono da due partite (1 pareggio, 1 sconfitta) ed hanno un margine di due punti sulla zona playout. Risultato dell’andata: vittoria per 4-2 per la Juve Stabia.

Salernitana-Venezia. All’ ‘Arechi’ la Salernitana riceve il Venezia. I campani sono in piena corsa playoff ma vengono dalla sconfitta esterna dello ‘Stirpe’ contro il Frosinone per 1-0; i lagunari invece hanno un punto di margine sulla zona playout e sono reduci dal pareggio interno maturato sabato scorso nel match dello stadio ‘Penzo’ contro il Cosenza. Risultato dell’andata: vittoria per 1-0 in davore del Venezia.

Trapani-Entella. Al ‘Provinciale’ il Trapani ospita l’Entella. I siciliani sono penultimi in classifica con 21 punti con una salvezza che sembra difficile da raggiungere, la formazione di casa viene da due pareggi, l’ultimo giunto nella trasferta di Castellamare di Stabia contro la Juve Stabia, match terminato 2-2. Gli ospiti, invece, dopo la sconfitta interna per 1-2 contro il Crotone sono scivolati fuori dalla zona playoff, distante adesso 2 punti. Risultato dell’andata: pareggio per 1-1.

Ascoli-Chievo (ore 18.50);

Spezia-Pescara (ore 21).