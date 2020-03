Il Benevento di Pippo Inzaghi, espugna il Renato Curi di Perugia per 2 a 1, conquistando la quinta vittoria consecutiva e considerando le ultime 10 partite, è stato capace di realizzarre 26 punti su 30 disponibili , frutto di 8 vittorie e 2 pareggi.

Nonostante i 6 minuti di recupero,in cui il Perugia spingeva sull’acceleratore per cercare di agguantare il pareggio, i sanniti hanno condannato alla quinta sconfitta consecutiva i ragazzi di Serse Cosmi portandosi a +19 sulla seconda in classifica a 11 giornate dal termine confermandosi i dominatori assoluti del torneo.

Il Frosinone continua la striscia positiva ed impatta per 2 a 2 sul campo del volitivo Livorno, restando al secondo posto in solitaria.Per i Toscani di mister Breda le speranze di salvezza sono intatte nonostante la classifica deprimente.

Il Crotone piega la resistenza del Pisa solo al 94mo e resta in scia dei canarini di Alessandro Nesta.

Il Cittadella vince sul campo del Cosenza per 2 a 1 e rappresenta la quarta forza del campionato mentre i calabresi sprofondano sempre di più.

La Salernitana, con fatica, supera il Venezia per 2 a 0 .La squadra veneta sbaglia anche il calcio di rigore del possibile pareggio con Longo al 66mo, ma comunque ne esce a testa alta.

Il Pordenone di Attilio Tesser risale la china e dopo il mese disastroso di febbraio, con 2 vittorie consecutive si riporta in zona play off, battendo la grintosa squadra della Juve Stabia per 2 a 1.

L’Empoli vince in casa della Cremonese per 3 a 2, e pur essendo andata in svantaggio per 2 volte, recupera e condanna la squadra di Rastelli ad una immeritata sconfitta.

L’Entella rappresenta la vera sorpresa negativa della giornata, affossata dal Trapani per 4 a 1, dopo essere stata in vantaggio fino al 63mo del secondo tempo grazie ad un autorete di Coulibaly.

Questa sconfitta allontana i liguri dai Play off e allo stesso tempo rilancia le speranze dei siciliani per agguantare quanto meno i play out.

La giornata si conclude questa sera, con i posticipi di Ascoli -Chievo alle 18 e 50 e Spezia-Pescara alle ore 21.

Risultati:

Cosenza- Cittadella 1 a 2 marcatori: 50mo st.

Stanco ( Citt. ); 75mo st. Vita ( Citt.) ; 91mo st. Asencio ( Cos.)

Cremonese-Empoli 2 a 3 marcatori :27mo pt. Ravanelli ( Cre.); 35mo pt. Sierralta (Emp.); 39mo pt. Parigini ( Crem); 44mo pt. Mancuso su rigore (Emp);

58mo st. Bajrami (Emp).

Crotone- Pisa 1 a 0 marcatori: Symi al 94mo(Cro).

Livorno-Frosinone 2 a 2 marcatori: 15mo pt. Ferrari ( Liv) ; 31mo pt. Citro (Fro); 50mo st. Del Prato ( Liv); 69mo st. Dionisi su rigore( Fro).

Perugia- Benevento 1 a 2 marcatori: 44pt. Caldirola ( Ben); Insigne R. 78mo st. (Ben); 99mo st Melchiorri ( Per).

Pordenone – Juve Stabia 2 a 1 marcatori: 32mo pt. Gavazzi (Pord); 74st. Di Mariano su rigore ( juve S.);83mo st. Strizzolo ( Pord)

Salernitana- Venezia 2 a 0 marcatori:45mo pt. Kiyine su rigore ( Sal); 69st. Karo (Sal)

Trapani – Entella 4 a 1 marcatori: 23 pt. autorete di Coulibaly ; 63mo st. Evacuo ( Trap);71mo st. Pettinari (Trap);89mo st. Taugourdeau (Trap); 94mo st. Scaglia ( Trap)

Questa sera :

Ascoli- Chievo 18 : 50

Spezia-Pescara 21: 00

Classifica:

1 Benevento 66pt

2 Frosinone 47 pt

3 Crotone 46pt

4 Cittadella 43 pt

5 Salernitana 42 pt

6 Pordenone 42 pt

7 Spezia 41 pt (1 gara in meno)

8 Empoli 39 pt

9 Chievo 37 pt ( 1 gara in meno)

10 Entella 35 pt( 1 gara in meno)

11 Pescara 35 pt

12 Pisa 33 pt

13 Perugia 33 pt

14 Juve Stabia 33 pt

15 Venezia 32 pt

16 Ascoli 31 pt ( 2 gare in meno)

17 Cremonese 27 pt ( 1 gara in meno)

18 Cosenza 24 pt

19 Trapani 24 pt

20 Livorno 18 pt.

Classifica marcatori:

1 Iemmello Perugia 17 reti.

2 Simy Crotone 13 reti.

3 Pettinari Trapani 13 reti.

4 Forte Juve Stab 12 reti.

4 Galano Juve Stab 12 reti.

6 Diaw Cittad. 11 reti.

7 Marconi Pisa 10 reti.

8 De Luca Entella 9 reti.

8 Dionosi Frosinone 9 reti.

9 Djuric Salernitana 9 reti.

Prossimo turno:

Sabato 7 marzo

Cittadella-Pordenone ore 14e30.

Empoli-Trapani ore 15.

Frosinone-Cremonese ore 15.

Perugia-Salernitana ore 15.

Venezia-Crotone ore 15.

Pisa-Livorno ore 18.

Domenica 8 marzo

Juve Stabia-Spezia ore 15.

Entella-Ascoli. ore 15.

Benevento-Pescara ore 21.

Lunedi 9 marzo

Chievo-Cosenza ore 21.