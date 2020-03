Serie C – Il Bari piega l’Avellino e torna a sperare

Il Bari torna ad incamerare la posta piena dopo i pareggi esterni conseguiti contro Cavese e Ternana prevalendo davanti al proprio pubblico sull’Avellino per 2-1 nella sentita sfida del ventinovesimo turno del girone C di Serie C disputata al San Nicola. Alle reti di Antenucci (30’) e Perrotta (50’) gli ospiti oppongono soltanto una realizzazione di Albadoro (75’). La sesta affermazione interna di fila, consente al Bari, secondo in classifica con 59 punti, di ridurre a sette le lunghezze di divario dalla capolista Reggina.

Vincenzo Vivarini si affida ad un 4-3-1-2 che in fase offensiva prevede Laribi a sostegno del tandem d’attacco composto da Simeri e Antenucci. Sul versante opposto Ezio Capuano propone un 3-5-2 che in avanti presenta Micovschi al fianco di Albadoro. Si ferma a sei la striscia di risultati utili consecutivi dell’Avelino che era reduce dai successi contro Rende e Paganese resta ferma a quota 37. Il Bari si rende pericoloso all’8′ con una conclusione di poco a lato di Simeri. L’avanti biancorosso ci riprova al 16′ senza fortuna con una potente ma imprecisa battuta da fuori area. L’Avellino si difende con ordine ma fatica a proporsi con efficacia in fase d’attacco. Il Bari colpisce al 30′: Antenucci, ottimamente servito in area da Simeri, trafigge con freddezza Dini. I padroni di casa insistono. Al 35′ Simeri, sugli sviluppi di un traversone di Laribi smorzato da un avversario, va a segno di testa ma la rete viene annullata per fuorigioco e tre minuti più tardi un tentativo dalla distanza di Antenucci non inquadra lo specchio della porta irpina. L’Avellino si fa vedere per la prima volta in avanti al 41′ quando Albadoro, a centro area, spedisce di poco a lato un bel traversone dalla sinistra di Parisi.

Alla ripresa del gioco gli ospiti si presentano con Garofalo e Rizzo rispettivamente al posto di Morero e De Marco. Il Bari raddoppia al 50′: Antenucci, sugli sviluppi di una punizione di Laribi, serve sotto porta l’accorrente Perrotta per il tocco vincente. La compagine pugliese sembra controllare senza particolari problemi le iniziative dell’Avellino che al 75′ riesce invece a riaprire le sorti del confronto con l’ex Albadoro pronto a ribadire in rete un tentativo di Ferretti respinto da Frattali. Il complesso di Capuano cerca con determinazione il pareggio nelle battute conclusive senza però riuscire a conseguirlo. Vivarini, al triplice fischio finale, può festeggiare la sua centesima vittoria nella terza serie.