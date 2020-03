Spezia-Pescara streaming e diretta Dazn, dove vedere Serie B. Mercoledì 04 Marzo 2020 all’ Alberto Picco di La Spezia si affrontano i liguri e gli abruzzesi nell’ incontro valido per l’ 8° giornata di ritorno del campionato di Serie BKT, fischio d’inizio ore 21. Nell’ultimo match della 27°giornata, un lanciatissimo Spezia – 12 risultati utili consecutivi tra novembre e febbraio – ospita il Pescara di Legrottaglie. I padroni di casa vogliono continuare a sognare la promozione diretta sotto la guida di Italiano, magari ripetendo il successo ottenuto nella gara d’andata (2-1). Chi Avrà la meglio al Picco? Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la sfida in diretta tv e streaming su Dazn.

PROBABILE FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Acampora; Ricci, Nzola, Gyasi

PROBABILE FORMAZIONE PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Maniero, Clemenza

Spezia-Pescara, info diretta tv e streaming Dazn

La telecronaca della partita – dalle 21.00 in diretta streaming su DAZN – sarà di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Lorenzo Marrucci. Pre (dalle 20.50) e post partita in diretta dall’ Alberto Picco di La Spezia con Lorenzo Marrucci e i suoi ospiti.

La sfida dell’ Alberto Picco sarà visibile in diretta TV e streaming su Dazn. Spezia-Pescara su Dazn sarà visibile nelle seguenti modalità: Smart TV (modelli Samsung Tizen TV, Android TV, LG Web OS TV); su tutte le tv utilizzando Chromecast e Apple TV oppure utilizzando le console di gioco Play Station 4 ed Xbox One; su smartphone, tablet e pc Android e iOS e infine sul sito dazn.it tramite i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge e Internet Explorer. Ovviamente sarà possibile vedere Spezia-Pescara in streaming live su DAZN solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento.