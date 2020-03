Il clou di queste semifinali di Coppa di Francia è Lione-PSG, ma anche l’altro match che decreterà la finalista della competizione non è da meno. St. Etienne-Rennes promette spettacolo, soprattutto per via della compagine allenata da Stephan. Terza in Ligue 1 alle spalle del Marsiglia e capace pure di battere l’attuale capolista in Serie A, la Lazio. Sconfitta per 2-0 dai francesi in Europa League.

Il calciatore più prolifico dei rossoneri, è l’ex Milan e Torino, Niang. Il senegalese sta vivendo un’ottima stagione in Francia, avendo realizzato 10 reti in Ligue 1 questa stagione. Dall’altra parte troviamo il St. Etienne, squadra non irresistibile e che milita nei bassi fondi del campionato francese. I biancoverdi stanno attraversando un momento molto negativo, non avendo vinto nessuna delle ultime 6 partite disputante. Perdendone addirittura cinque. Una crisi pesante e che lascia pensare che la squadra adotti un sistema altamente difensivo contro lo scatenato Rennes. Il talentuoso portiere del St. Etienne, Ruffier, potrebbe essere costretto agli straordinari in questo match, anche se la sua presenza in campo è in forte dubbio per via di qualche problema fisico di troppo. Calcio d’inizio ore 20:55, giovedì 5 marzo.

St. Etienne-Rennes diretta tv in chiaro e streaming, dove vedere Coppa di Francia giovedì 5 marzo

Il match di Coppa di Francia, St. Etienne-Rennes, in programma giovedì 5 marzo alle ore 20:55, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, rete tv che detiene i diritti della Coppa di Francia. Sportitalia è disponibile al canale 60 del digitale terrestre e al 225 della piattaforma Sky. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming, ciò sarà possibile attraverso il sito sportitalia.com. Buona visione!