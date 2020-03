Svincolati Football Manager 2020: la Top 11 dei calciatori a parametro zero

Football Manager è uno dei giochi più longevi e famosi quando si parla di manageriali di calcio. Una serie praticamente senza rivali per il genere di riferimento che ha raccolto la pesante eredità di Scudetto e l’ha potenziata anno dopo anno. Di seguito la top 11 dei migliori svincolati Football Manager 2020.

svincolati Football Manager 2020: la Top 11

EMILIANO VIVIANO – Dopo l’esperienza in Portogallo allo Sporting Lisbona, il portiere italiano non ha trovato squadra nella scorsa sessione di calciomercato. Il classe 1985 è attualmente svincolato e potrebbe rappresentare un buon affare per tutti i manager virtuali alla ricerca di un estremo difensore.

FABIO COENTRAO – Il terzino ex Real Madrid ha annunciato il suo addio al calcio giocato lo scorso 29 gennaio. Tuttavia, è ancora acquistabile a parametro zero su Football Manager. Utile in ottica turnover nelle squadre più blasonate. Capace di imporsi come pedina fondamentale in club di medio-basso livello.

SERDAR TASCI – Il difensore centrale ex Bayern Monaco e Spartak Mosca è attualmente svincolato. Il calciatore, che conta anche 14 presenze nella nazionale tedesca, può rappresentare un ottimo innesto per squadre di fascia media o per club di campionati di secondo piano.

ARLIND AJETI – Tra gli svincolati Football Manager troviamo anche il difensore centrale ex Crotone e Torino. Il nazionale albanese, classe 1993, è disponibile a parametro zero e potrebbe rappresentare un ottimo innesto low-cost, soprattutto in considerazione della giovane età.

GREGORY VAN DER WIEL – Il terzino olandese ex PSG è disponibile a parametro zero su Football Manager. I valori, ovviamente, non sono più quelli di una volta: tuttavia, il classe 1988 può garantire corsa ed esperienza soprattutto in campionati di seconda fascia.

JOE LEDLEY – Il centrocampista gallese, che conta ben 77 presenze in nazionale alle spalle, può essere ingaggiato a parametro zero su Football Manager. Il calciatore ex Celtic e Crystal Palace può dire la sua anche in squadre più blasonate, magari come rincalzo di lusso.

YOANN GOURCUFF – Il centrocampista francese, ex enfant prodige, è tra gli svincolati Football Manager 2020. Disponibile a parametro zero, dopo le esperienze nel Rennes e nel Digione, il classe 1986 rappresenta sicuramente una scommessa interessante per tanti manager virtuali. Ottimo in ottica turnover, titolare solo in squadre di medio-basso livello.

DARREN FLETCHER – Il centrocampista scozzese, colonna portante del Manchester United dal 2003 al 2015, è attualmente svincolato. Nonostante l’età avanzata, 35 anni, potrebbe comunque rappresentare un’ottima soluzione per completare la squadra. Quantità e qualità a servizio di tutti gli appassionati del gioco manageriale.

WILFRED BONY – Il calciatore ivoriano, 58 presenze e 17 gol in nazionale, può essere acquistato a parametro zero su Football Manager, nonostante negli ultimi mesi abbia firmato un contratto con l’Al-Ittihad. L’attaccante, ex Manchester City e Swansea, sarebbe un ottimo innesto anche per squadre di prima fascia, sicuramente da monitorare.

GIUSEPPE ROSSI – Tra gli svincolati Football Manager troviamo anche il Pepito nazionale. L’attaccante, che ha fatto molto bene con le maglie di Fiorentina e Villareal, è acquistabile a parametro zero, nonostante abbia recentemente firmato con gli statunitensi del Real Salt Lake.

OBAFEMI MARTINS – L’attaccante nigeriano, con un passato importante all’Inter e in Premier League, è attualmente svincolato. Le esperienze negli USA e in Cina sono state più che positive ed anche in ottica Football Manager l’attaccante può dire ancora la sua.