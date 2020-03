Trapani – Virtus Entella : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle ore 21, torna in campo la Serie B con la ventisettesima giornata. Il Trapani ospiterà allo Stadio polisportivo Provinciale i liguri della Virtus Entella. Il Trapani non vince dal 18 gennaio, nella partita giocata in casa contro l’Ascoli: da allora solo 3 sconfitte e 3 pareggi. Attualmente si trova in penultima posizione con 21 punti, e avanti solo al Livorno. Storia diversa invece per la Virtus Entella, in decima posizione e a soli due punti di distanza dalla zona playoff, sebbene arrivi da due sconfitte di fila (tra cui il pesante 4-0 subito in casa dal Benevento) e un pareggio. La partita sarà arbitrata da Giovanni Ayroldi, dalla sezione di Molfetta.

Nella gara di andata poche furono le emozioni, con uno stretto 1-1. Per i liguri andò a segno De Luca, mentre per il Trapani pareggiò i conti Taugordeau dal dischetto.

Dove vedere la partita?

Sarà possibile seguire Trapani – Virtus Entella a partire dalle 20:50, con un ampio pre partita e un focus sulla serie B in generale, disponendo di un abbonamento su DAZN e sintonizzandosi alla sopracitata partita. Purtroppo non è prevista alcuna copertura televisiva, con DAZN 1 (canale Sky) occupato da un’altra partita di Serie B, che si giocherà in contemporanea di Trapani – Virtus Entella.