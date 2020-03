Ufficiale, Europa League, l’UEFA ha deciso le sorti di Siviglia-Roma e Inter-Getafe

Si sapeva che sarebbe potuta arrivare una notizia di questo tipo. Mancava solamente la comunicazione ufficiale dell’UEFA. I match Siviglia – Roma e Getafe – Inter non andranno in scena nella giornata di domani. Di seguito il comunicato ufficiale: “A causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le partite della UEFA Europa League Siviglia-Roma e Inter-Getafe non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020″. Questa decisione non fa altro che seguire la volontà delle stesse Società interessate. Difatti, i giallorossi avevano già manifestato la volontà di non partire per la Spagna per affrontare il Siviglia. Allo stesso modo, anche il Getafe, tramite il suo presidente, ha fatto sapere nei giorni scorsi che non sarebbe partito alla volta dell’Italia per affrontare i nerazzurri di Antonio Conte.

La stessa cosa potrebbe, però, accadere anche per la Champions League, in particolar modo per il match che dovrebbe vedere coinvolte le quadre di Barcellona e Napoli, sfida che offre un lasciapassare per i Quarti di finale della manifestazione calcistica europea più importante per club. Non resta, quindi, che aspettare se anche i partenopei saranno costretti a rinunciare alla trasferta in terra spagnola, oppure se la sfida verrà giocata a porte chiuse, esattamente come successo ieri sera con Valencia – Atalanta.