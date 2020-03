IL COMUNICATO DELLA CURVA NORD IN VISTA DI VALENCIA-ATALANTA

FIERI DI ESSERE BERGAMASCHI!

Questa sera dovevamo vivere una delle serate più belle della nostra Storia, invece questa situazione di emergenza fa passare in secondo piano tutto. Perché in queste settimane, nella nostra città e provincia, ci sono degli Eroi che stanno affrontando questo momento, lavorando con mezzi insufficienti e turni massacranti per la salute di TUTTI. Ecco perché abbiamo deciso di devolvere all’Ospedale di Bergamo la somma dei nostri biglietti del settore ospiti di questa sera e nei prossimi giorni effettueremo il bonifico di 40.000€.

A chi ci ha chiesto come poter contribuire, invitiamo a donare alle coordinate Iban dell’Ospedale di Bergamo.

UNITI NON CI PUÒ FERMARE NIENTE! CURVA NORD BERGAMO.