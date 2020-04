Del Piero – Dybala: fissata la diretta Instagram

Alessandro Del Piero e Paulo Dybala, due numeri 10 della storia della Juventus. In tanti ritengono Dybala il degno erede di Alex Del Piero: trascinatore, bandiera bianconera e futuro capitano. I due, approfittando dell’isolamento, il loro e quello di tutti gli appassionati sportivi d’Italia e d’Europa, hanno annunciato la loro diretta Instagram per intrattenere e far sognare i tantissimi tifosi bianconeri.

La diretta Instagram tra Dybala e Del Piero:

fissato l’appuntamento

Passato e presente della Juventus si incontrano e stavolta avverrà in una diretta Instagram, non dal vivo come già avvenuto. Alessandro Del Piero e Paulo Dybala saranno in videochiamata tramite i loro canali social di Instagram il 10 aprile 2020 alle ore 20:45, pronti a scambiarsi battute, ricordi e rispondendo alle domande di milioni di fan bianconeri e non. Sarà davvero un momento suggestivo ed emozionante. Un momento da non perdere assolutamente per tutti i tifosi della Vecchia Signora.

Del Piero e Dybala: due numeri 10, un solo sogno

Magari vedremo Del Piero fare la “Dybala mask” e Dybala fare la “linguaccia” da Pinturicchio? Beh, i gol che faceva Alex e quelli che fa Dybala sono così simili che il paragone spesso scatta facile. Un giorno anche Dybala indosserà la fascia da capitano? Questa è la voce che gira nell’ambiente Juventus. Chissà se come Del Piero riuscirà un giorno ad alzare anche la coppa con le orecchie: la Champions League. Che la videochiamata tra i due sia di buon auspicio per la “Joya”.

Diretta Instagram tra Dybala e Del Piero: 10 aprile 2020, ore 20:45