FIFA 20: FUT, Ilicic e Lewandowski on fire nel TOTW Moments 4

Come di consueto, la EA Sports ha rivelato mediante i propri canali ufficiali il Team of the Week della settimana di FIFA 20 Ultimate Team. Il TOTW Moments 4 farà felici i tifosi dell’Atalanta: infatti, il beniamino dei bergamaschi, Ilicic, è stato inserito nella squadra della settimana con un overall a dir poco mostruoso: un 90 di valutazione complessiva contraddistinto da valori importanti come il 93 di dribbling, il 92 di tiro e il 91 di passaggi. Buona anche la velocità (82) e il 75 di fisico. Conclude la card dello sloveno il parametro di difesa con 49.

Ilicic è il calciatore con il valore più alto in questo TOTW Moments 4 dopo Robert Lewandowski e Son. Il polacco del Bayern Monaco vanta una card da 94 OVR, caratterizzata dal mostruoso 95 di tiro, 91 dribbling e 88 di fisico. Buono anche l’85 di velocità, 82 passaggi e 46 di difesa. Per quanto riguarda l’ala coreana del Tottenham, card di pregevole fattura: 91 OVR. Sotto tutti i calciatori presenti in questo TOTW Moments 4 e i loro relativi ratings:

Lewandowski 94

Son 91

Ilicic 90

Vardy 87

Sarabia 86

Talisca 86

Pau Lopez 85

Hasebe 83

Ljajic 84

Isak 84

De Paul 84

Dante 82

Hugo Mallo 82

Belfodil 82

Mateta 82

Tsygankov 82

Akinfeev 83

Jagielka 81

Arfield 80

Bouzat 80

Rossi 79

Tutte le cards con i relativi ratings dei calciatori presenti nel TOTW Moments 4, sono presenti nelle pagine ufficiali della EA Sports.