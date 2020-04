FIFA 20: Hulk Flashback SBC, i requisiti necessari per la sfida

Nuovo appuntamento con un’altra sfida FIFA 20 Ultimate Team! Questa volta vi forniremo i requisiti per la SBC Flashback relativa all’attaccante brasiliano dello Shanghai SIPG, Hulk. L’ex Porto e Zenit è sempre stato un calciatore molto considerato dai gamers di FIFA. La sua fisicità, potenza e velocità ne hanno fatto un giocatore “cult” del gioco e quasi sempre abbordabile per tutti. Dunque questa sfida arricchirà la rosa con un calciatore che conta una card invidiabile e che tributa la stagione 2015/16: un 88 OVR caratterizzato da un notevole 89 in velocità, 91 dribbling, 90 di tiro, 91 di fisicità, 87 passaggio e 55 difesa.

Una card veramente degna di nota e che celebra un giocatore che con il Porto alzò l’Europa League nel 2010/11, oltre a tanti altri trofei come un campionato russo con lo Zenit e tre campionati portoghesi con il Porto. Date le caratteristiche dell’attaccante, Hulk può essere impiegato sia da prima punta che da ala in un 4-3-3, modulo senza dubbio congeniale al fortissimo brasiliano classe 1986. Ora vi forniremo tutti i requisiti necessari per ottenere Hulk in questa sfida Flashback SBC:

Requisiti: minimo 1 giocatore proveniente dal Brasile, valutazione squadra minima 86, intesa di squadra minima 75, numeri di giocatori in rosa pari a 11.

Auguriamo a tutti i gamers buon divertimento con FIFA Ultimate Team!