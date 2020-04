FIFA 20: tutti i requisiti per la sfida SBC FUT 15 e il premio

È sempre più attivo il mondo di FIFA 20 Ultimate Team in queste ultime settimane. La EA ha rilasciato tutti e due i team per quanto concerne il FIFA FUT Birthday e i calciatori che hanno impressionato di più a livello di overall sono stati certamente Kylian Mbappe, Eden Hazard, Antoine Griezmann, Virgil Van Dijk e Paul Pogba. I primi due hanno raggiunto addirittura il 94 di OVR, ma il centrale difensivo del Liverpool non è lontano con il suo mostruoso 93 di valutazione totale.

Dunque, il FUT Birthday si fa sempre più avvincente e competitivo, così come le sfide che vengono rilasciate in occasione di questo evento celebrativo di FIFA 20 FUT. Oggi vi forniremo i requisiti necessari per la sfida FUT 15, con il relativo premio in palio.

I requisiti necessari per la sfida FUT 15 e il premio in palio

Questi sono i requisiti per affrontare questa sfida: avere un numero minimo di nazionalità in rosa pari a 3, massimo 7 calciatori dello stesso campionato, 9 giocatori oro come minimo, intesa squadra minima 75, numero di calciatori presenti in rosa pari a 10. Il premio in palio relativo a questa è un pacchetto oro maxi. Auguriamo un buon divertimento a tutti i gamers italiani di FIFA 20 Ultimate Team!