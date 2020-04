FIFA 20: Ultimate Team, i requisiti per la sfida FUT 17 e i premi

Altre sfide importanti e divertenti continuano a caratterizzare FIFA 20 Ultimate Team. Aspettando altri eventuali aggiornamenti e cards, vi forniamo tutti i requisiti necessari per la sfida FUT 17, una grande occasione per arricchire la propria rosa e diventare ancora più competitivi. La sfida SBC FUT 17 è stata rilasciata in occasione del FUT Birthday, evento celebrativo della famosa modalità Ultimate Team che tanto sta infiammando gli appassionati in questi giorni di “reclusione casalinga” a causa del coronavirus. Ecco tutti i requisiti e i relativi premi:

Requisiti: numero massimo di club presenti in rosa pari a 7, massimo 8 giocatori dello stesso campionato, massimo 4 calciatori dello stesso club, un solo calciatore raro, valutazione minima della squadra pari a 77, intesa minima della squadra pari a 75, numero di giocatori in rosa pari a 10. Il premio in palio in caso di vittoria della sfida FUT 17 è un pack oro premium maxi.

Questi sono tutti i requisiti necessari per affrontare al meglio questa sfida. Prossimamente vi forniremo altre informazioni relative allo svolgimento delle sfide Ultimate Team, in modo da poter essere competitivi arricchendo la propria rosa al meglio. Nelle prossime ore ci ottennero essere delle novità e vi invitiamo a rimanere connessi a SuperNews. Auguriamo a tutti i gamers buon divertimento!