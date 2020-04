FIFA 20: upgrades per Jorginho, Kovacic e Rashford nell’aggiornamento del 15 aprile

Il calcio è fermo ma la EA Sports continua con gli upgrades e downgrades di FIFA 20. L’aggiornamento del 15 aprile ci porta i rilevanti upgrades di Jorginho, Kovavic e Rashford. L’ex Napoli – ora in forza al Chelsea – aumenta di overall, passando da 83 a 84. Diversi i valori aumentati per lui: +4 rigori (90), +3 in finalizzazione (60) e contrasto (80), +2 in intercettazioni (78) +1 in passaggi lunghi (88) e potenziale (84).

Questi valori rendono Jorginho un centrocampista ancor più utile nel gioco, così come il suo compagno di squadra nel Chelsea, Mateo Kovacic. Il croato passa da 83 a 84 di OVR e pure il potenziale subisce un +1 (87). Notevoli i +4 in agilità (87) e reattività (82), così come i +3 intercettazioni (74), piazzamento (73) e scivolata (66). Presenti anche i +1 in passaggi corti (90), passaggi lunghi (82), resistenza (79) e contrasto (73).

Anche l’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, viene potenziato a livello di overall, passando da 83 a 84 con potenziale 89. Per l’inglese solamente due +1 in cross (75), reattività (85) e passaggi lunghi (67).

Potenziati anche due terzini del Manchester United

In questo 15 aprile di aggiornamenti, segnaliamo anche il potenziamento dei due terzini del Manchester United, Shaw e Wan-Bissaka. Per entrambi un +1 in overall: Shaw passa da 79 a 80 con un potenziale di 82, mentre l’ex Crystal Palace passa da 81 a 82 di overall facendo rilevare un ottimo 89 di potenziale.