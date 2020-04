E’ attualmente il capocannoniere della Serie A con ben 27 reti, Ciro Immobile è una delle stelle del nostro calcio e che sta facendo sognare i tifosi della Lazio. Il calcio attualmente è fermo per l’emergenza Coronavirus, ma non si ferma il calciomercato che, come sempre, sforna notizie ogni ora. Nuove voci vedono proprio Immobile al centro. Arrivano dalla Spagna notizie, precisamente dal Mundo Deportivo di un possibile interessamento del Napoli al bomber di Torre Annunziata. Il giornale spagnolo infatti scrive: “Il Siviglia vuole Milik, il Napoli con la sua cessione è pronta a prendere Immobile”. Il destino di Immobile sembra quindi legato a quello di Milik e in queste ore, si farebbero insistenti voci che vedrebbero il polacco al Milan o all’Atletico Madrid.

Che al Napoli piaccia Immobile, non è una novità. Il giocatore, infatti, nell’estate del 2016 stava per essere trasferito al Napoli, ma De Laurentiis bloccò la trattativa, con Lotito che mettendo sul piatto 9 milioni si aggiudicò l’attaccante. Ora la storia è ben diversa, il Napoli sarebbe disposto a vendere Milik e fiondarsi sull’attaccante. Difficile, però, che Immobile possa lasciare la Lazio, parliamo infatti di fantacalcio. Attualmente l’attaccante si trova benissimo e si sente al centro di un progetto vincente. Ormai è diventato la bandiera di questa Lazio che vola sempre più in alto, come la sua aquila. Intanto la dirigenza biancoceleste pensa ad un adeguamento di contratto per Immobile, prolungandolo fino al 2025 e mettendo a tacere definitivamente le voci di un suo possibile addio.