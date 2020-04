Milik, l’agente del polacco: “Rumors Juve senza rispetto, trattiamo rinnovo con il Napoli”

Niente di concreto. Il polverone alzato dai media su un possibile approdo di Arkadiusz Milik alla Juventus, sarebbe solamente una montatura giornalistica. Solo dei rumors secondo l’agente dell’attaccante polacco in forza al Napoli, David Pantak.

Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, l’agente dell’ex Ajax ha voluto smontare ciò che è stato scritto nelle ultime ore dai media, sul fronte Milik-Juventus, parlando addirittura di rinnovo con i partenopei da parte del suo assistito. Tutto il contrario di ciò che era trapelato ultimamente:

“In merito a tutto ciò che è uscito sui media negli ultimi giorni, ci tengo a precisare che si tratta solo di rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società Napoli. Sono in continuo contatto con il direttore sportivo azzurro e la nostra conversazione sul rinnovo continua ed è sempre attiva, al termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al coronavirus, ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare, allora penseremo a una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società”.

Contratto in scadenza nel 2021

La Juventus a fine stagione perderà Gonzalo Higuain e stando alle notizie delle ultime ore, Sarri vorrebbe Milik come sostituto. Il polacco ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2021. Il tempo stringe, ma stando a ciò che afferma l’agente, le possibilità di permanenza di Milik al San Paolo, non sono assolutamente da scartare.