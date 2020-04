Montero: “Sogno la panchina della Juventus”

Paolo Montero, 48 anni, lanciato in Italia dall’Atalanta nel 1992 e divenuto prepotentemente il simbolo del muro difensivo della Juventus per ben 9 anni dal 1996 al 2005 insieme ai compagni Ciro Ferrara, Mark Iuliano e Igor Tudor. Oggi allenatore della Sambenedettese nel girone B della Serie C, forte di un 11° posto in classifica, sogna un giorno di poter far di nuovo sbarco nella sua tanto amata Juventus, per cui tanto ha lottato (letteralmente) e tanto ha vinto.

Montero, l’uruguayano verace

Ce lo ricorderemo tutti per molti episodi controversi. I suoi, quelli dell’uruguayano verace Paolo Montero, erano gesti che incarnavano la cattiveria e la fisicità del calcio giocato. Quando dai tutto e rischi tutto pur di arrivare alla vittoria. “Lo vedevo il terrore negli attaccanti: si spostavano dall’altra parte se c’era Paolo nei paraggi”. Così David Trezeguet ricorda pittorescamente il suo vecchio compagno di squadra: “La sua tecnica era che il primo intervento doveva essere duro per far capire immediatamente che aria tirava. E poi parlava agli avversari in continuazione.”

Come guadagnarsi un cartellino rosso (o più)

Come dimenticarsi del calcione rimediato a Francesco Totti in un Roma – Juventus della stagione 2003-04. E del pugno in pieno volto a Luigi Di Biagio in un Inter – Juventus della stagione 2000-01. Montero detiene il record di espulsioni in Serie A, ben 16. Ma la lista degli episodi contestati a Paolo Montero è lunga. Anche in campo internazionale non si fece mancare nulla: nel 2000, in un Celta Vigo – Juventus di Coppa UEFA, Montero colpì al volto con una gomitata l’attaccante Valerij Karpin. Uscendo dal campo colse l’occasione anche per schernire i tifosi galiziani con un “colpo basso”, per chi se lo ricorda.

Montero: “Allenare la Juventus è un sogno”

Montero ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky e si rivela così, senza nascondere i suoi sogni: “Allenare la Juventus è un sogno. Il mio come quello di tanti ex giocatori che ancora amano questa squadra. Ma è un sogno lontano e in pochi riescono a realizzarlo”. Poi fa un riferimento alla stagione in corso della Juventus, acciaccata da tanti infortuni, uno su tutti: “La presenza di Chiellini è mancata alla squadra, soprattutto per gli avversari che lo rispettano e sanno chi vanno ad affrontare: a volte è importante anche quello, avere il rispetto degli avversari.”

E Paolo Montero ne sa qualcosa.