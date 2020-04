Squadre da allenare Football Manager 2020: top 6 carriere da intraprendere

Ogni anno Football Manager si impone come miglior gioco manageriale sul mondo del calcio in circolazione. Milioni di allenatori virtuali si divertono ad allestire la propria squadra, alla ricerca di giovani talenti e della tattica perfetta. Tuttavia, per vivere una carriera stimolante e divertente è importante valutare con attenzione il club con il quale si intende partire. La scelta è sicuramente molto vasta: dai classici campionati europei alle compagini esotiche, passando per la MLS statunitense e la Super League cinese, le opzioni di sicuro non mancano. Abbiamo individuato per voi 6 squadre da allenare Football Manager 2020. Ecco di quali club si tratta.

6 SQUADRE DA ALLENARE FOOTBALL MANAGER 2020

WISLA KRAKOW – Assieme alla concittadina e rivale storica KS Cracovia è una delle società più importanti presenti in Polonia, nonché una delle più titolate con ben 14 trofei in bacheca. Milita nella Ekstraklasa, la massima serie del campionato polacco. Il Wisla Krakow, dopo anni gloriosi, è attualmente in forte difficoltà economica. Tuttavia, il club è stato salvato da un suo stesso tesserato l’ex capitano della nazionale polacca e del Borussia Dortmund, Jakub Błaszczykowski. In pratica, il terzino si è esposto in prima persona per evitare il fallimento della società. Il suo primo versamento (circa 310mila euro) ha permesso al Wisla di pagare una parte degli stipendi arretrati. Una situazione incredibile, soprattutto alla luce della storia recente della squadra: otto titoli nazionali tra il 1999 e il 2011, la partecipazione ai sedicesimi di Europa League nella stagione 2011/2012. Riportare la squadra polacca ai vecchi fasti sarebbe davvero stimolante. Il Wisla è sicuramente tra le squadre da allenare Football Manager 2020.

LEEDS – Il Leeds è una delle nobili decadute del calcio inglese. Nei 15 anni seguenti la retrocessione dalla massima serie è finito addirittura in League One e ha dovuto far fronte a numerosi problemi finanziari. Attualmente i Whites militano in Championship e sono finalmente pronti al grande salto. Il Leeds fra gli anni sessanta e gli anni settanta del XX secolo, guidato dall’allenatore Don Revie, si impose come una delle migliori squadre europee vincendo due volte la Coppa delle Fiere e giungendo in finale di Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe. Anche agli inizi del nuovo millennio i Whites mostrarono grandi cose, arrivando anche in semifinale di Champions League, potendo contare su calciatori come Rio Ferdinand, Alan Smith, Robbin Keane etc. Quei tempi sembrano tuttavia ormai alle spalle. Riuscirai a porre fine all’esilio dei Peacocks dalla Premier e a ridare lustro a questo club? Il Leeds è tra le squadre da allenare Football Manager 2020.

UNION BERLINO – Siamo nella capitale della Germania, quartiere di Köpenick, e abbiamo tra le mani un club che quest’anno affronterà per la prima volta nella sua storia la Bundesliga: l’Union Berlino. Infatti, la squadra tedesca nella passata stagione ha vinto i playoff dopo essere partita dall’ultima posizione disponibile per accedervi. Con un mix di giovinezza ed esperienza, l’Union Berlino sembra perfetto per dare battaglia in Bundesliga. Inoltre, ci sarà anche un derby davvero intrigante con il Lipsia, la squadra più odiata di Germania. L’Union si presenta certamente come una delle compagini più deboli ai nastri di partenza, la lunga cavalcata verso la salvezza sarà sicuramente entusiasmante.

SHANGAI SIPG – Si tratta di una squadra con sede nella città di Shanghai. Il club gioca le proprie partite casalinghe nello Stadio di Shanghai e milita nella Chinese Super League, la massima competizione nazionale. La società è stata fondata il 25 dicembre 2005 ed ha una storia tutta da scrivere. Alle origini lo Shanghai si presentava ai nastri di partenza con una squadra composta prevalentemente da 17enni e 18enni. Fra questi vi era anche Wu Lei, oggi all’Espanyol, divenuto poi bandiera dei Red Eagles, che quell’anno fece il suo esordio da professionista a soli 14 anni. La squadra nella quale militano, tra gli altri, Hulk, Oscar e Arnautovic ha vinto la Super League cinese nel 2018, spodestando il dominio dell’Evargrande, ed ha vinto la Supercoppa nel 2019. Ora, bisogna dare continuità al progetto e bisogna difendersi dalle agguerrite e ricchissime concorrenti. Magari gettando un occhio alla Champions asiatica e al Mondiale per Club. Sicuramente tra le squadre da allenare Football Manager 2020.

CHAPECOENSE – Trattasi di una società calcistica brasiliana con sede nella città di Chapecó, nello stato di Santa Catarina. Milita nel massimo campionato brasiliano. Il 28 novembre 2016 la squadra della Chapecoense, che si apprestava a giocare la finale della Copa Sudamericana contro i colombiani dell’Atlético Nacional, è stata coinvolta in un disastro aereo nei pressi della città colombiana di Medellín. L’aereo caduto in Colombia aveva a bordo 77 persone, di cui 6 sopravvissute; tra queste, i calciatori della Chapecoense Hélio Hermito Zampier Neto (noto semplicemente come Neto), Jakson Ragnar Follman e Alan Luciano Ruschel. La sfida sarà portare sul tetto del sudamerica la squadra del Presidente Tozzo, magari puntando a salire anche qui sul tetto del mondo nel Mondiale per Club. Immancabile tra le squadre da allenare Football Manager 2020.

ORLANDO PIRATES – L’Orlando Pirates Football Club è una società di calcio di Soweto, quartiere di Johannesburg, in Sudafrica. Fondato nel 1937, partecipa alla Premier Soccer League, che ha vinto in nove occasioni. In campo internazionale, ha vinto una Coppa dei Campioni unica società sudafricana ad esserci riuscita fino alla stagione 2016, quando è stata vinta dal Mamelodi Sundowns. I fondatori dell’Orlando Pirates erano persone umili, in particolare figli di lavoratori migranti che si sono trasferiti dalle aree rurali a lavorare nelle miniere d’oro di Gauteng. L’obiettivo è quello di condurre sul tetto del mondo uno dei club africani più antichi. Ovviamente, intrigante è anche vincere il sentitissimo derby contro i rivali del Kaizer Chiefs. Un’avventura diversa dal solito, ma sicuramente molto suggestiva. Gli Orlando Pirates sono tra le squadre da allenare Football Manager 2020.