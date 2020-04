Ultimatum del comitato Uefa : 31 agosto o arriverderci alla prossima stagione

Per le coppe europee non si potrà superare la data del 31 agosto. Questa la decisione della UEFA .

E’ un vero e proprio ultimatum : toccherà terminare l’ Europa League e la Champions o salta tutto e si riprenderà dalla stagione prossima.

Il Coronavirus costringe il calcio a fermarsi e a ricominciare potenzialmente nella data del 4 maggio quando potranno riprendere gli allenamenti prodromici alle future competizioni, si intende, con le dovute distanze di sicurezza del gruppo, per poi gradualmente tornare alle preparazioni standard; speriamo il più presto possibile.

Il Presidente sloveno della UEFA Ceferin, in carica dal 2016, ha deciso che il 29 agosto sarà l’ultimo giorno utile per disputare la finale di Champions e cadrà di sabato.

La sede di gioco sarà allo stadio Olimpico di Ataturk ad Istanbul, che conta 75.145 posti e vista la drammatica situazione attuale di pandemia da coronavirus e le partite da giocare a porte chiuse, purtroppo non si riempirà questa volta.

Accenniamo brevemente alla qualificazione delle nostre squadre italiane :

la Juventus perdendo l’andata contro il Lione, dovrà giocare il ritorno degli ottavi; l’Atalanta è già qualificata ai quarti di finale e il Napoli affronterà il Barcellona dopo il pareggio del San Paolo. Inter e Roma sono in divenire.

Aspettiamo l’ufficializzazione del prossimo giovedì quando sarà indetta la riunione del comitato esecutivo della UEFA.

In Italia la Federcalcio si sta occupando di comunicare ai club il protocollo di garanzia predisposto dal comitato medico scientifico; le società ne hanno preparato già uno di emergenza.

Il ministro dello Sport Spatafora dichiara che la data del 4 maggio deve ancora essere confermata nei giorni a venire, se ovviamente sarà possibile la ripresa del gioco calcio. Egli ribadisce che le partite dovranno tenersi a porte chiuse.

Azzardando un’ ipotesi : se in Cina, a Wuhan, ci sono voluti circa due mesi e mezzo, dal 23 gennaio all’8 aprile, presso a poco, per allentare le restrizioni, in base a quale studio o analisi noi dovremmo far ripartire gli allenamenti il 4 maggio con l’altissimo rischio di nuovi contagi? ( questo sempre secondo le fonti dell’Istituto Superiore di Sanità).

A questo interrogativo potremmo rispondere dalla suddetta data in poi, quando potrebbe, ma è molto improbabile per ora, iniziare la cosiddetta fase 2.